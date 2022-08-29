الإثنين 29 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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مصر

السيسى يؤكد للكاظمى استعداد مصر لبذل أى جهد يحافظ على سلامة العراق

جريدة الدستور
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أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي مساء اليوم اتصالا هاتفياً مع أخيه  مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء العراقي.  

وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بسام راضي، بأن  الرئيس تابع من خلال الاتصال تطورات الموقف الراهن على الساحة العراقية، معبراً عن وقوف مصر بجانب الشقيقة العراق ولدعم استقرارها وأمنها مع الاستعداد لبذل أي جهد من شأنه أن يحافظ على سلامة العراق ويفتح مسار الحوار وإنهاء التصعيد الحالى.

وعبر  مصطفى الكاظمي عن شكره وتقديره للرئيس لحرصه واهتمامه بمتابعة الوضع فى العراق، وذلك في إطار عمق العلاقة الطيبة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، موضحاً المساعى والجهود الحالية لدعم مسارات الحوار والتلاقي.

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حتى لا نحلب ثيراننا!

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