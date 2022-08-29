الإثنين 29 أغسطس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

النشرة المرورية اليوم.. انتظام الحركة على الطرق الرئيسية في القاهرة والجيزة

الحركة على الطرق
الحركة على الطرق الرئيسية
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شهدت الطرق الرئيسية والميادين العامة، صباح اليوم الاثنين، حالة من التكدس المروري في حركة السيارات، وسط التواجد الأمني في الشوارع والميادين؛ لملاحظة حركة السيارات، وتأمين رحلات المواطنين عبر المحاور والكباري والطرق بالقاهرة والجيزة، وسحب الكثافات مرورية.

وظهرت حالة من التكدس المروري، في شارع رمسيس وأعلى كوبري أكتوبر، أدت إلى تعطل حركة السير فوق الكوبري، كما شهد الطريق الدائري في اتجاه السلام بمنطقة المرج حالة من الشلل المروري، والأمر ذاته أعلى محور 26 يوليو الذي شهد زحامًا كبيرا بين السيارات.

شهد شارعي جامعة الدول العربية، والسودان، في الاتجاهين، وميدان الدقي، ومحور صفط اللبن للمتجه من الدائري وصولًا إلى شارع السودان، سيولة مُرورية متحركة، وكذلك الأمر بكل من كباري: عباس والجامعة والجيزة المعدني، وظهرت سيولة بمحيط ميدان النهضة، وصولًا إلى إشارة بين السرايات وشارع النيل السياحي، كما شهد محور عرابي سيولة متوسطة للمتجه من الأقاليم وصولًا إلى المهندسين.

رئيس التحرير

وائل لطفي

النخبة والناس

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