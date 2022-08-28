موعد بداية العام الدراسى الجديد 2023 وامتحانات الفصل الدراسى الأول

يبحث أولياء الأمور والطلاب عن موعد بداية العام الدراسي الجديد 2023، الذي حددته وزارتا التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي قبل عدة أسابيع ورغم اختلاف موعد بداية العام الدراسي الجديد بين وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي في البداية، إلا أن التربية والتعليم قررت تأجيل الدراسة لتبدأ في نفس التوقيت مع الجامعات.

موعد بداية العام الدراسي الجديد 2023

حسب تصريحات وزير التربية والتعليم، فإن موعد بداية العام الدراسي الجديد 2023 في 1 أكتوبر 2022، بعد أن كان وزير التربية والتعليم السابق حدد موعد بداية العام الدراسي الجديد يوم السبت 24 سبتمبر 2022 ولمدة 35 أسبوعا، على أن تكون مدة أيام الدراسة الفعلية بعد حذف أيام الإجازات الرسمية 98 يوما للفصل الدراسي الأول و96 يوما للفصل الدراسي الثاني، على اعتبار أن امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني تعتبر ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور.

موعد بداية امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023

فيما تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية السبت 14/1/2023 حتى الخميس 26/1/2023، وموعد بداية العام الدراسي الجديد 2023 الترم الثاني، يبدأ الفصل الدراسي الثاني السبت 12/2/2023 وحتى الخميس 8/6/2023، وستكون مواعيد امتحانات نهاية العام لصفوف النقل والشهادة الإعدادية السبت 3/6/2023 أما الثانوية العامة: 10/6/2023 والدبلومات الفنية: 8/7/2023.

ومن المقرر بدء الامتحانات الشفوية والعملية قبل عقد الامتحانات النظرية بأسبوع على الأكثر ويخصص الأسبوع الأخير من خطة توزيع المناهج للمراجعة ويحظر عقد امتحانات في شهر أبريل.

أما عن الدراسة والمراجعة لطلاب الصف الثالث الثانوي فهي مستمرة أثناء الامتحانات العملية والشفوية للصف الأول والثاني الثانوي.

موعد بداية العام الدراسي الجديد 2023 للجامعات

يبدأ العام الدراسي الجديد 2023 للجامعات، كما حدد المجلس الأعلى يوم السبت 1 أكتوبر 2022، وتستمر الدراسة بالفصل الدراسي الأول لمدة 14 أسبوعًا تنتهي في 5 يناير 2023، تبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول يوم 9 يناير 2023 وتنتهي في 26 يناير 2023، فيما تبدأ إجازة منتصف العام اعتبارًا من السبت 28 يناير 2023 وتنتهي الخميس 9 فبراير 2023، ويبدأ الفصل الدراسي الثاني في 11 فبراير 2023 وتستمر الدراسة لمدة 16 أسبوعًا تنتهي الخميس 1 يونيو 2023.