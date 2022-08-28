لا تزال عمليات البحث مستمرة من قبل طلاب الصف الثالث الإعدادي 2022 عن تنسيق الثانوية العامة 2022 المرحلة الثالثة في القاهرة وباقي المحافظات، وكذلك الثانوي الفني، وفصول الخدمات، بالتزامن مع ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 الدور الثاني.

ويقدم «الدستور» من خلال هذا التقرير تنسيق الثانوية العامة 2022 المرحلة الثالثة في القاهرة وباقي المحافظات وكيفية تقديم الصف الأول الثانوي 2023 والأوراق المطلوبة في حال حصول الطالب على مجموع القبول في الثانوي العام في محافظته.

تنسيق الثانوية العامة 2022 المرحلة الثالثة القاهرة

قرر اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، النزول بدرجة الحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوي العام للعام الدراسي 2022/2023 من 240 درجة إلى 232 درجة.

كما تقرر تخفيض تنسيق القبول بفصول الخدمات أقل من الثانوي العام 40 درجة، وذلك استجابة لرغبة العديد من أولياء الأمور.

تنسيق الثانوية العامة 2022 المرحلة الثالثة الدقهلية

وقرر الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، النزول بتنسيق للقبول بالصف الأول الثانوي العام 2022/2023 للحاصلين على الشهادة الإعدادية، هذا العام إلى 240 درجة بدلًا من 244 درجة، وذلك تحقيقًا لصالح الطلاب الناجحين بالمرحلة الإعدادية وتخفيفًا عن أولياء الأمور.

تنسيق الثانوية العامة 2022 المرحلة الثالثة البحيرة

أكد يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحيرة، أنه تقرر النزول بدرجات تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام للعام الدراسى الجديد للطلاب الناجحين فى الشهادة الإعدادية العامة بواقع 5 درجات ليكون 220 درجة بعد أن كان 225 درجة، وذلك بالمدارس التى يوجد بها أماكن شاغرة فقط.

يذكر أن محافظة البحيرة السابق قد قررت خفض درجات تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام للعام الدراسى للطلاب الناجحين في الشهادة الإعدادية العامة بواقع 10 درجات ليكون 225 درجة، بعد أن كان 235 درجة.

تنسيق الثانوية العامة 2022 في الإسكندرية

المرحلة الأولى: 225

المرحلة الثانية: 220

تنسيق الثانوية العامة 2022 في الجيزة

المرحلة الأولى: 220

تنسيق الثانوية في القليوبية

المرحلة الأولى: 235

المرحلة الثانية: 225

موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي.. خطوات التقديم للصف الأول الثانوي 2023