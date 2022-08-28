الأحد 28 أغسطس 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
ads

مصر

تنسيق الثانوية العامة 2022.. المرحلة الثالثة

تنسيق الجامعات
تنسيق الجامعات
ads

لا تزال عمليات البحث مستمرة من قبل طلاب الصف الثالث الإعدادي 2022 عن تنسيق الثانوية العامة 2022 المرحلة الثالثة في القاهرة وباقي المحافظات، وكذلك الثانوي الفني، وفصول الخدمات، بالتزامن مع ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 الدور الثاني.

بوابة الحكومة المصرية.. تنسيق الثانوية العامة المرحلة الثالثة 2021

ويقدم «الدستور» من خلال هذا التقرير تنسيق الثانوية العامة 2022 المرحلة الثالثة في القاهرة وباقي المحافظات وكيفية تقديم الصف الأول الثانوي 2023 والأوراق المطلوبة في حال حصول الطالب على مجموع القبول في الثانوي العام في محافظته.

تنسيق الثانوية العامة 2022 المرحلة الثالثة القاهرة

قرر اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، النزول بدرجة الحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوي العام للعام الدراسي 2022/2023 من 240 درجة إلى 232 درجة.

كما تقرر تخفيض تنسيق القبول بفصول الخدمات أقل من الثانوي العام 40 درجة، وذلك استجابة لرغبة العديد من أولياء الأمور.

تنسيق الثانوية العامة 2022 المرحلة الثالثة الدقهلية

وقرر الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، النزول بتنسيق للقبول بالصف الأول الثانوي العام 2022/2023 للحاصلين على الشهادة الإعدادية، هذا العام إلى 240 درجة بدلًا من 244 درجة، وذلك تحقيقًا لصالح الطلاب الناجحين بالمرحلة الإعدادية وتخفيفًا عن أولياء الأمور.

تنسيق الثانوية العامة 2022 المرحلة الثالثة البحيرة

أكد يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحيرة، أنه تقرر النزول بدرجات تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام للعام الدراسى الجديد للطلاب الناجحين فى الشهادة الإعدادية العامة بواقع 5 درجات ليكون 220 درجة بعد أن كان 225 درجة، وذلك بالمدارس التى يوجد بها أماكن شاغرة فقط.

يذكر أن محافظة البحيرة السابق قد قررت خفض درجات تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام للعام الدراسى للطلاب الناجحين في الشهادة الإعدادية العامة بواقع 10 درجات ليكون 225 درجة، بعد أن كان 235 درجة.

txt

ننشر بالتفصيل تنسيق الكليات العسكرية 2022 لطلاب الثانوية العامة والأزهرية والشهادات المعادلة

txt

تنسيق الكلية الحربية 2022.. موعد تقديم الضباط المتخصصين

تنسيق الثانوية العامة 2022 في الإسكندرية

المرحلة الأولى: 225         

المرحلة الثانية: 220 

تنسيق الثانوية العامة 2022 في الجيزة

المرحلة الأولى: 220

تنسيق الثانوية في القليوبية

المرحلة الأولى: 235     

المرحلة الثانية: 225         

موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي.. خطوات التقديم للصف الأول الثانوي 2023

  • الدخول على موقع تنسيق الصف الأول الثانوي 2023 موقع وزارة التربية والتعليم .
  • تسجيل البريد الإلكتروني وكلمة المرور الخاصة بالطالب.
  • تسجيل الدخول من الحساب الشخصي للطالب باستخدام كود الطالب.
  • كتابة اسم الطالب والنقر على أيقونة الدخول إلى التنسيق.
  • الضغط على المزيد لمعرفة معلومات عن تنسيق الثانوية العامة.
  • الاطلاع على خريطة التنسيق التي تتضمن الحد الأدنى لكل محافظة.
  • الضغط على أيقونة ملء الرغبات.
  • اختيار نوع التعليم الثانوي وفقا لمجموع الطالب.
  • الضغط على أيقونة مراجعة الرغبات.
  • الضغط على حفظ الرغبات.
تنسيق الثانوية العامة 2022 تنسيق الثانوية العامة 2022 المرحلة الثالثة الصف الثالث الإعدادي 2022 نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 تنسيق الثانوية العامة 2022 المرحلة الثالثة القاهرة تنسيق الثانوية العامة 2022 المرحلة الثالثة الدقهلية

رئيس التحرير

وائل لطفي

القوافل الثقافية

الأكثر قراءة

كيف كانت علاقة نادين بشقيقها جورج الراسى الذى رحل عنا اليوم؟

من هى الفتاة زينة المرعبى التى توفت مع الفنان جورج الراسى فى الحادث؟

ترقيات المعلمين.. رابط الاستعلام عن موعد التدريب في الأكاديمية المهنية للمعلمين 2022

تسجيل دخول الأكاديمية المهنية للمعلمين والحصول على الحساب الموحد

ميعاد نتيجة الثانوية العامة الدور الثانى 2022

أسعار مواد البناء.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 27 أغسطس 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

سفيرهم فى القطب الشمالى!

د.أحمد الخميسى

على الغاياتى.. الشعر والوطنية

د. منى حلمى

«البحر» ليس مصيفًا وزيًا ولكنه حضارة وثقافة

علي سعدة

الضمير

ياسمين الخطيب

عبد الله رشدى.. فقيه الكراهية ودورات المياه

أحمد الصغير

حقيقة أشهر وأنجح أكاذيب جماعة الإخوان.. دورهم فى حرب فلسطين!

حسين دعسة

مجلس الأمن: عيد استقلال سعيد «ماما أوكرانيا»

ماجد حبته

تيكاد فى تونس

صور

مباراة الأهلي وطلائع الجيش في الدوري المصري

نجوم الفن والإعلام فى حفل ياسين التهامى بالقلعة «صور»

احتفالات لاعبى الزمالك بدرع الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تطالب إسرائيل بالإفراج عن جثامين الشهداء

فلسطين: لن نسمح بالتعامل مع الأسرى فى سجون الاحتلال بطريقة غير إنسانية

القائمة بأعمال سفارة إسرائيل فى تركيا: تبادل السفراء يتم خلال أسابيع