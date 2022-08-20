السبت 20 أغسطس 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
ads

مصر

تنسيق الكلية الحربية 2022.. موعد تقديم الضباط المتخصصين

طلاب الكلية الحربية
طلاب الكلية الحربية
ads

يبدأ طلاب الثانوية العامة 2022 وخريجو الجامعات 2022 في البحث عن تقديم الكلية الحربية 2022، وموعد تقديم الضباط المتخصصين حربية 2023 عبر مكتب تنسيق القبول بالكليات والمعاهد العسكرية .

وكان صدق الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع  والإنتاج الحربي، على الإعلان عـن قبول دفعة جديــدة بالأكاديمية العسكرية المصرية (الكلية الحربية 2022– بحرية– جوية– دفاع جوي)، والكليات العسكرية (الكلية الفنية العسكرية– كلية الطب بالقوات المسلحة– الكلية العسكرية التكنولوجية) مـن حملـة الثانوية العامة والثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة، وحملة الشهادات الثانوية الصناعية وما يعادلها وخريجي الجامعات الحكومية والخاصة حملة المؤهلات العليا دفعة أكتوبر 2022.

موعد تقديم الضباط المتخصصين حربية 2022

يكون بدء تسجيل البيانات الابتدائية على موقع مكتب تنسيق القبول بالكليات والمعاهد العسكرية على الإنترنت اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 7 سبتمبر 2022، وحتى يوم الثلاثاء الموافق 20 من نفس الشهر.

ويكون فتح باب سحب الملفات من مكتب التنسيق بالكلية الحربية بمصر الجديدة اعتبارًا من يوم السبت الموافق 10 سبتمبر وحتى يوم الخميس الموافـق 22 من نفس الشهر.

txt

موقع تقديم الكلية الحربية 2022 وتنسيق الكليات العسكرية

txt

ننشر بالتفصيل تنسيق الكليات العسكرية 2022 لطلاب الثانوية العامة والأزهرية والشهادات المعادلة

 

التخصصات المطلوبة في الكلية الحربية 2022

  • التخصصات المطلوبة من الأطباء 

التخصصات الطبية المطلوبة من الحاصلين على درجة البكالوريوس بعد قضاء فترة الامتياز من تخصص الطب كالآتى:

الطلبة الذكور (علاج طبيعى – بيطرى – أسنان). 

 الطالبات الإناث (علاج طبيعى – رئيسات تمريض) .

  • التخصصات المطلوبة للعمل فى مجال النظم:

التخصصات المطلوبة: كليات الهندسة (تخصص حواسب)، كليات الحاسبات والمعلومات، كليات الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعى، كليات العلوم تخصص (علوم الحاسب)، الحاصلين على ITI  شعبة الذكاء الاصطناعي.

  • التخصصـات المطلوبة من كليات الهندسة 

هندسة كيميائية

  • التخصصات المطلوبة من كليات العلوم 

 علوم (كيمياء - كيمياء مزدوجة - كيمياء حيوية - فيزياء).

لطلاب الثانوية العامة.. تنسيق الكلية الحربية 2022

وجاء تنسيق الكلية الحربية 2022 لهذا العام 65% فأكثر للقسم العلمي، ونسبة 70% فأكثر للقسم الأدبي، ويمنح الخريج درجة (بكالوريوس العلوم العسكرية – بكالوريوس الاقتصاد والعلوم السياسية).

عنوان الكلية الحربية

طريق صلاح سالم، ألماظة- مصر الجديدة- القاهرة، بالقريب من مطار ألماظة، تليفون: 0226247815.

الكلية الحربية 2022 الثانوية العامة 2022 تقديم الكلية الحربية 2022 موعد تقديم الضباط المتخصصين حربية 2023 مكتب تنسيق القبول بالكليات والمعاهد العسكرية عنوان الكلية الحربية

مواد متعلقة

آخر موعد للتقديم للالتحاق بكلية الشرطة 2022

«عايز تبقى ظابط».. تعرف على خطوات التقديم في كلية الشرطة 2022

رئيس التحرير

وائل لطفي

خالد محيى الدين.. المتجرد

الأكثر قراءة

مفتوح الآن.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2022 بالاسم فقط الدور الثاني

أسعار الذهب اليوم السبت 20 أغسطس 2022

رابط تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة 2023 عبر موقع التنسيق

رحلة البحث عن «النقاش الموهوب».. أحمد سامي يطرب مصر والفنانون يدعمونه

الداخلية تكشف كواليس «نهاية بشعة على قضبان القطار»

اليوم.. اتحاد عمال يختار رئيسا جديدا خلفا لـ حسن شحاتة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

بعض من المعاناة يجعل الحياة ممتعة

د.كريمة الحفناوى

الحوار الوطنى والمفوضية المستقلة للقضاء على التمييز

ماجد حبته

مصر والهند.. 75 سنة

حسين دعسة

صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعى فى الأردن.. نموذج للتغيير والإصلاح

د. محمد عفيفي

فى محبة رجاء النقاش

أميرة ملش

قداس الأحد الحزين.. الصلاة أم النجاة أيهما أقرب للرب؟

ماجد حبته

إصلاح التعليم الفنى

محمد عبد العزيز

فين نسختى؟

صور

حفل هاني عادل محكى القلعة

مباراة الزمالك وفاركو في الدوري المصري

حفل على الحجار بالقلعة

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تقر 1500 تصريح عمل جديد للفلسطينيين من غزة

استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلية في الضفة الغربية

أسرار نتنياهو فى كتاب جديد عن قصة حياته: خيبات أمل وفرح ودروس تعلمها