تنسيق الكلية الحربية 2022.. موعد تقديم الضباط المتخصصين

يبدأ طلاب الثانوية العامة 2022 وخريجو الجامعات 2022 في البحث عن تقديم الكلية الحربية 2022، وموعد تقديم الضباط المتخصصين حربية 2023 عبر مكتب تنسيق القبول بالكليات والمعاهد العسكرية .

وكان صدق الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، على الإعلان عـن قبول دفعة جديــدة بالأكاديمية العسكرية المصرية (الكلية الحربية 2022– بحرية– جوية– دفاع جوي)، والكليات العسكرية (الكلية الفنية العسكرية– كلية الطب بالقوات المسلحة– الكلية العسكرية التكنولوجية) مـن حملـة الثانوية العامة والثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة، وحملة الشهادات الثانوية الصناعية وما يعادلها وخريجي الجامعات الحكومية والخاصة حملة المؤهلات العليا دفعة أكتوبر 2022.

موعد تقديم الضباط المتخصصين حربية 2022

يكون بدء تسجيل البيانات الابتدائية على موقع مكتب تنسيق القبول بالكليات والمعاهد العسكرية على الإنترنت اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 7 سبتمبر 2022، وحتى يوم الثلاثاء الموافق 20 من نفس الشهر.

ويكون فتح باب سحب الملفات من مكتب التنسيق بالكلية الحربية بمصر الجديدة اعتبارًا من يوم السبت الموافق 10 سبتمبر وحتى يوم الخميس الموافـق 22 من نفس الشهر.

التخصصات المطلوبة في الكلية الحربية 2022

التخصصات المطلوبة من الأطباء

التخصصات الطبية المطلوبة من الحاصلين على درجة البكالوريوس بعد قضاء فترة الامتياز من تخصص الطب كالآتى:

الطلبة الذكور (علاج طبيعى – بيطرى – أسنان).

الطالبات الإناث (علاج طبيعى – رئيسات تمريض) .

التخصصات المطلوبة للعمل فى مجال النظم:

التخصصات المطلوبة: كليات الهندسة (تخصص حواسب)، كليات الحاسبات والمعلومات، كليات الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعى، كليات العلوم تخصص (علوم الحاسب)، الحاصلين على ITI شعبة الذكاء الاصطناعي.

التخصصـات المطلوبة من كليات الهندسة

هندسة كيميائية

التخصصات المطلوبة من كليات العلوم

علوم (كيمياء - كيمياء مزدوجة - كيمياء حيوية - فيزياء).

لطلاب الثانوية العامة.. تنسيق الكلية الحربية 2022

وجاء تنسيق الكلية الحربية 2022 لهذا العام 65% فأكثر للقسم العلمي، ونسبة 70% فأكثر للقسم الأدبي، ويمنح الخريج درجة (بكالوريوس العلوم العسكرية – بكالوريوس الاقتصاد والعلوم السياسية).

عنوان الكلية الحربية

طريق صلاح سالم، ألماظة- مصر الجديدة- القاهرة، بالقريب من مطار ألماظة، تليفون: 0226247815.