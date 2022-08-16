الثلاثاء 16 أغسطس 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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منوعات

موقع تقديم الكلية الحربية 2022 وتنسيق الكليات العسكرية

الكلية الحربية
الكلية الحربية
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بدأ موقع تنسيق الكليات العسكرية 2022 في استقبال طلبات تقديم الكلية الحربية 2022 لطلاب الثانوية العامة والأزهرية والشهادات المعادلة، طبقا لتنسيق الكليات العسكرية وتنسيق الكلية الحربية 2022 .

مكتب تنسيق القبول بالكليات والمعاهد العسكرية

ويتيح مكتب تنسيق القبول بالكليات والمعاهد العسكرية موقع تقديم الكلية الحربية 2022 لطلاب الثانوية العامة 2022 والثانوية الازهرية والشهادات المعادلة، بشرط استيفاء الشروط التي حددها الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى.

 

شروط تقديم الكلية الحربية 2022 

تنسيق الكلية الحربية 2022

وجاء تنسيق الكلية الحربية 2022 لهذا العام 65% فأكثر للقسم العلمي، ونسبة 70% فأكثر للقسم الأدبي، ويمنح الخريج درجة (بكالوريوس العلوم العسكرية – بكالوريوس الاقتصاد والعلوم السياسية).

ويتم التقديم عبر مكتب تنسيق القبول بالكليات والمعاهد العسكرية من هنـــــــــا .

 

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بوابة الحكومة المصرية.. موقع التنسيق الإلكترونى 2022

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بوابة الحكومة المصرية.. تسجيل رغبات الدبلومات الفنية 2022

تنسيق الكليات العسكرية 2022

 

فيما جاء تنسيق الكليات العسكرية 2022 كما يلي:

تنسيق الكلية الفنية العسكرية 2022

جاء تنسيق الكلية الفنية العسكرية 2022 لهذا العام 70% فأكثر للقسم العلمي (شعبة الرياضيات فقط) ويمنح الخريج درجة بكالوريوس الهندسة (بتخصصاتها) وشهادة إتمام الدراسة العسكرية مع إمكانية استكمال الدراسات العليا بالكلية للحصول على الدرجات العلمية المختلفة (الماجستير / الدكتوراه) والمعادلة من المجلس الأعلى للجامعات. 

تنسيق الطب العسكري 2022

جاء تنسيق الطب العسكري 2022 لهذا العام 87% فأكثر للقسم العلمي (شعبة العلوم فقط) ويمنح الخريج درجة بكالوريوس الطب والجراحة وشهادة إتمام الدراسة العسكرية.

تنسيق الكلية العسكرية التكنولوجية 

نسبة القبول 60% فأكثر للقسم العلمي (بشعبتيه) ويمنح الخريج درجة البكالوريوس المهني فيي التكنولوجيا كل ف تخصصه وشهادة إتمام الدراسة العسكرية. 

مع الأخذ في الاعتبار أنه ستكون الأفضلية للنسب المئوية الأعلى حال اجتياز الطالب كافة اختبارات القبول بنجاح.

جدير بالذكر، أنه سيتم تطبيق هذه النسب على الطلبة الحاصلين على الثانوية العامة لعام 2022 والسنوات السابقة بنفس المعايير.

تنسيق الكلية البحرية 2022

وجاء تنسيق الكلية البحرية 2022 لهذا العام 65% فأكثر للقسم العلمي ويمنح الخريج درجة (بكالوريوس العلوم العسكرية والعلوم البحرية  – بكالوريوس العلوم السياسية).

تنسيق الكلية الجوية 2022

وجاء تنسيق الكلية الجوية 2022 لهذا العام 60% فأكثر للقسم العلمي، ونسبة 55% فأكثر للقسم الأدبي، ويمنح الخريج تخصص إدارة الطيران والمطارات درجة (بكالوريوس الطيران والعلوم العسكرية الجوية وشارة الطيران – بكالوريوس تجارة شعبة إدارة أعمال) وتخصص نظم معلومات الطيران درجة (بكالوريوس وشارة العلوم العسكرية الجوية – بكالوريوس الحاسبات والمعلومات).

تنسيق كلية الدفاع الجوي 2022

وجاء تنسيق كلية الدفاع الجوي 2022 لهذا العام 65% فأكثر للقسم العلمي (شعبة الرياضيات فقط) ويمنح الخريج درجة [بكالوريوس الهندسة تخصص (الاتصالات والإلكترونيات / الحاسب والنظم / الميكاترونيكس والروبوتات)] بنظام الساعات المعتمدة.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

مطلوب استراتيجية ثقافية جديدة

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