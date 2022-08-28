اعرف الكلية المناسبة.. مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2022 ونتيجة الدور الثاني

يكثر البحث الآن عن تنسيق الدبلومات الفنية 2022 ونتيجة الدبلومات الفنية، وذلك ظهرت نتيجة الدبلومات الفنية 2022 الدور الثاني فاعتمدها وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي، وبلغت نسبة النجاح فيها 91.7%، ويترقب طلاب الشهادات الفنية موعد تنسيق الدبلومات الفنية وكذلك المعاهد الفنية المتوسطة للقبول بالجامعات للعام الجامعي 2022-2023، بعد انتهاء المرحلتين الأولى والثانية من تنسيق الجامعات لطلاب الثانوية العامة.

تنسيق الدبلومات الفنية 2022

وينتظر أن يبدأ تنسيق الدبلومات الفنية 2022 في شهر سبتمبر المقبل، حيث سيكون موعد تنسيق الدبلومات الفنية 2022 في النصف الأول من شهر سبتمبر 2022، وستعلن وزارة التعليم العالي عن موعد بدء اختبارات القدرات لطلاب الدبلومات والمعاهد الفنية للالتحاق بالجامعات التكنولوجية التي تشترط إجراء اختبارات القدرات والنجاح فيها شرطا للالتحاق بها.

الجامعات التي تستقبل طلاب الدبلومات الفنية 2022

وسيتضمن العام الدراسي الجديد 2022-2023، بداية الدراسة في 6 جامعات تكنولوجية جديدة تستقبل طلاب الدبلومات الفنية للدراسة في تخصصات مختلفة توافق احتياجات سوق العمل، وهي وهي: (جامعة الغربية التكنولوجية- جامعة السادس من أكتوبر التكنولوجية- جامعة برج العرب التكنولوجية- جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية- جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية- جامعة طيبة الجديدة التكنولوجية).

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2022 الدور الثاني

ويمكن للطلاب الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2022 الدور الثاني بالاسم ورقم الجلوس على موقع بوابة التعليم الفني من خلال هذا الرابط عبر الخطوات التالية:

خطوات الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2022

الدخول إلى موقع نتيجة الدبلومات الفنية 2022 الدور الثاني عبر بوابة التعليم الفني من هنا

إدخال رقم الجلوس

الضغط على إظهار النتيجة

تنسيق الدبلومات الفنية 2022 لنظامى 3 و5 سنوات للالتحاق بالكليات والمعاهد العليا 2022

الجامعات التكنولوجية في المرحلة الأولى

ويتضمن تنسيق الدبلومات الفنية 2022 مجموعة من المعاهد العليا الخاصة وكذلك المعاهد الفنية المتوسطة بجانب الجامعات التكنولوجية الجديدة، وتقبل الجامعات التكنولوجية طلاب الثانوية العامة بنسبة 20% وطلاب الدبلوم نظام الثلاث سنوات والخمس سنوات أو ما يُعادلها، وكذلك خريجي المعاهد المتوسطة بنسبة 80% من إجمالي عدد المقبولين، ويجب على جميع الراغبين في الالتحاق بالجامعات التكنولوجية اجتياز اختبارات القبول، حيث تجرى الاختبارات على مرحلتين.

وشملت المرحلة الأولى من الجامعات التكنولوجية تدشين 3 جامعات يجري الدراسة بها بالفعل هي:

أولًا: جامعة القاهرة التكنولوجية الجديدة: كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، وهذه تضم برامج (تكنولوجيا المعلومات والطاقة الجديدة والمتجددة، الأوتوترونك، الميكاترونكس، تكنولوجيا الأطراف الصناعية، تكنولوجيا الغاز والبترول).

ثانيًا: جامعة الدلتا التكنولوجية وبها كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بقويسنا، تضم برامج (الأوتوترونكس، تكنولوجيا المعلومات، والميكاترونكس).

ثالثًا: جامعة بني سويف التكنولوجية: وبها الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة، وتضم برامج (الميكاترونكس وتكنولوجيا المعلومات).

الجامعات التكنولوجية الجديدة 2022

والجامعات التكنولوجية الجديدة تشمل 6 جامعات التي ستبدأ الدراسة بها العام الدراسي الجديد 2022-2023 هي:

جامعة الغربية التكنولوجية

تضم الجامعة البرامج الأكاديمية الآتية (تكنولوجيا تشغيل وصيانة معدات الغزل والنسيج – تكنولوجيا صناعة الغزل والنسيج- تكنولوجيا الصباغة وتجهيز المنسوجات- تكنولوجيا صناعة الملابس الجاهزة- تكنولوجيا الصناعات المعدنية- تكنولوجيا الصناعات الكيميائية- تكنولوجيا الصناعات الغذائية).

جامعة السادس من أكتوبر التكنولوجية

وتضم الجامعة (تكنولوجيا تشغيل وصيانة ماكينات الغزل والنسيج- تكنولوجيا السكك الحديد- تكنولوجيا الجرارات والمعدات الزراعية- تكنولوجيا الصناعات الغذائية- التخصصات الصحية).

جامعة برج العرب التكنولوجية

تضم الجامعة البرامج الأكاديمية الآتية (تكنولوجيا تشغيل وصيانة ماكينات الغزل والنسيج- تكنولوجيا الجرارات والمعدات الزراعية- تكنولوجيا الصناعات الغذائية- التخصصات الصحية- تكنولوجيا السكك الحديد).

جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية

تضم البرامج الآتية (تكنولوجيا الصناعات الخشبية- تكنولوجيا الصناعات الغذائية- تكنولوجيا النقل البحري والموانئ- تكنولوجيا الخدمات الفندقية- تكنولوجيا الخدمات السياحية والسفر).

جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية

تضم الجامعة البرامج الأكاديمية الآتية (تكنولوجيا البناء والتشييد- تكنولوجيا الأجهزة الكهربية والإلكترونية- تكنولوجيا تشغيل وصيانة شبكات نقل وتوزيع الكهرباء والأنظمة الكهربية- تكنولوجيا المياه والبيئة والتلوث- تكنولوجيا الصناعات الغذائية- تكنولوجيا الصناعات الكيميائية- التخصصات الصحية).

جامعة طيبة الجديدة التكنولوجية

تضم الجامعة البرامج الأكاديمية الآتية (تكنولوجيا البناء والتشييد- تكنولوجيا الخدمات السياحية والسفر- تكنولوجيا الخدمات الفندقية- تكنولوجيا الصناعات الغذائية .

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