الأحد 28 أغسطس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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رابط بوابة الازهر الالكترونية نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 الدور الثاني

طلاب الازهر
طلاب الازهر
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ازاداد بحث الطلاب وأولياء الأمور عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 الدور الثاني ، بعد أن أنهي طلاب الشهادة الإعدادية امتحانات الدور الثاني في منتصف الشهر الجاري، ويتيح الأزهرالشريف نتيجة الشهادة الإعدادية عبر بوابة الأزهر الإلكترونية وتصدرت مؤشرات بحث جوجل مع بحث اولياء الأمور عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 الدور الثاني.

وتعرض الدستور في التقرير التالي  رابط بوابة الأزهر الإلكترونية نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 الدور الثاني وخطوات الاستعلام عنها مبجرد ظهورها.

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية 2022

تقدم بوابة الأزهر الإلكترونية العديد من الخدمات لطلاب في المدارس سواء الابتدائية أو الإعدادية أو الثانوية حيث تخصص بوابة الأزهر الإلكترونية رابط للحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية والابتدائية والثانوية للدور الأول ، وبمجرد ظهور نتيجة الدور التاني يتم توفيرها لجميع الطلاب في المعاهد الأزهرية المنتشرة في كافة المحافظات .

ويستطيع طلاب الشهادة الإعدادية الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني  بمجرد اعتمادها من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية واتباع هذه الخطوات:  

يمكن الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2022 كالتالي:

أولا فتح رابط بوابة الأزهر الإلكترونية https://www.azhar.eg/splash.html

ثانيُا الضغط على “نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية”

ثالثا ادخل الرقم القومي

رابعًا ثم اختر “عرض النتيجة”

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طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية بسوهاج يؤدون امتحانات الدور الثاني

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الآن رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس الدور الثاني

 

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 الدور الثاني

ينتظر طلاب الشهادة الإعدادية 2022 موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني ، للطلاب الذين يلم يستطيعوا النجاح في الدور الأول حيث بلغت نسبة النجاح في نتيجة وبلغت  ‏‏63.58%، للبنين  وعددهم 75662 طالبًا بنسبة نجاح عامة 70.29%.‎

وكان طلاب الشهادة الإعدادية قد أدوا امتحانات الدور الثاني  مع امتحانات الدور الثاني للشهادتين الابتدائية والإعدادية وطلاب البرنامج التأهيلي الملحقين على الشهادة الإعدادية، في العاشر من أغسطس الماضي، بعد أن أدوا امتحانات الفصل الدراسي الثاني الدور الأول  في مايو الماضي، وبدأت الامتحانات بمادة الفقه ومادتي القرآن الكريم وتجويده ثم الثقافة الإسلامية، ومادتي اللغة العربية ورقة ثانية المطالعة والنصوص وفنون الكتابة، والهندسة في بداية الأسبوع التالي.

أما مادتي أصول الدين ورقة ثانية التوحيد والسيرة، والدراسات الاجتماعية يوم الأحد 29 مايو، ثم مادتي أصول الدين ورقة أولى التفسير والحديث، والعلوم يوم الإثنين 30 مايو، يليها مادتي اللغة الأجنبية والتربية الفنية يوم الثلاثاء 31 مايو، وأخيرًا مادة الجبر يوم الأربعاء 1 يونيو.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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