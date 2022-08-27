السبت 27 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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عالم

القوات الداعمة للشرعية بالحكومة المكلفة من البرلمان الليبي تتجه إلى طرابلس لحماية الليبيين

الاشتباكات
الاشتباكات
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توجهت القوات الداعمة للشرعية بالحكومة الليبية المكلفة من البرلمان الليبي برئاسة فتحي باشاغا، إلى العاصمة طرابلس للتدخل في حماية المدنيين والمؤسسات العامة وفض الاشتباكات بعد عجز الحكومة منتهية الولاية على ذلك.


وأشارت مصادر إلى أن قوة عسكرية كبيرة تابعة للواء 217 التابعة للحكومة الليبية المكلفة من البرلمان برئاسة فتحي باشاغا تقترب من طرابلس.
وسيطرت القوات الليبية الداعمة للشرعية بالحكومة المكلفة من البرلمان الليبي برئاسة فتحي باشاغا، على المقرات التابعة للحكومة المنتهية ولايتها برئاسة عبدالحميد الدبيبة، وتسببت في العديد من المشاكل والأزمات تحديدًا في العاصمة طرابلس.
وعجزت حكومة الوحدة منتهية الولاية برئاسة الدبيبة عن وقف الاقتتال بين الميليشيات التابعة لها، وهو ما دفع الحكومة المكلفة من البرلمان الليبي برئاسة فتحي باشاغا إلى التدخل لحماية الليبيين، وأكدت الحكومة أن ليبيا أمام منزلق حرب جديدة بسبب سياسات الحكومة منتهية الولاية.


وفى حين فرضت قوات هيثم التاجوري الداعمة للحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي برئاسة فتحى باشاغا السيطرة علي المقرات التابعة للحكومة المنتهية ولايتها، انسحبت "قوات حماية الدستور" الموالية لرئيس الحكومة المنتهية ولايته من مطار طرابلس متوجهًا إلى مدينة مصراتة.


وحملت الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان برئاسة باشاغا، عبدالحميد الدبيبة، مسئولية ما يحدث في العاصمة طرابلس، التي شهدت اشتباكات عنيفة بين ميليشيات تتبع الحكومة المنتهية ولاياتها.

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وائل لطفي

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