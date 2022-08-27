السبت 27 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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عالم

دفاع البشير يرفض مثوله أمام المحكمة الجنائية الدولية

الرئيس السوداني
الرئيس السوداني المعزول عمر البشير
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رفضت هيئة الدفاع عن الرئيس السوداني المعزول عمر البشير مثوله أمام المحكمة الجنائية الدولية، وأكدت على عدم أحقيتها في استجواب أي سوداني.

 

ورأى عضو هيئة الدفاع هاشم أبو بكر الجعلي في مقابلة صحفية أن القضاء السوداني يمتلك من النزاهة ما يكفي لمحاكمة موكله، معتبرا أن القضاء السوداني الحالي يشتمل على عقوبات جزائية تتعلق بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بعكس ما كان عليه في السابق، مما يمكنه من محاكمة أي متهم.

 

وتابع قائلا: "في السابق لم يحتو القانون السوداني على عقوبات جزائية ضد الجرائم المسماة جرائم القانون الدولي الإنساني، وهي جرائم الحرب التي اشتملت عليها بروتكولات جنيف لعام ١٩٤٩م، والتي صادق عليها السودان، لكنه لم يتم تضمينه في القانون الجنائي، أما الآن فهي جرائم مضمنة ضمن القانون الجنائي السوداني".

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وائل لطفي

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