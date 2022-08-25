إصابة 5 أشخاص فى حادث سير بالبحيرة

شهد الطريق الصحراوي "القاهرة- الإسكندرية" بدائرة قسم غرب النوبارية، حادث تصادم سيارة ملاكي بتروسيكل، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص بكسور وجروح متعددة بالجسم.

تلقى مدير أمن البحيرة إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وتروسيكل بالكيلو ٨٥ بالطريق الصحراوي القاهرة الإسكندرية بدائرة قسم غرب النوبارية، ووجود مصابين.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف لموقع الحادث، وبالفحص تبين لمأمور قسم شرطة غرب النوبارية إصابة 5 أشخاص بكسور وجروح متعددة بالجسم، وتم نقلهم الى المستشفى لتلقى العلاج اللازم..

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.