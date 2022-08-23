موعد بدء العام الدراسي الجديد 2022 بالمدارس والجامعات بعد التأجيل

يبحث أولياء الأمور والطلاب عن موعد بدء العام الدراسي الجديد سواء في المدارس أو الجامعات، وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد أعلنت عن تأجيل موعد بدء العام الدراسي الجديد، إلا أن وزارة التعليم العالي ثبتت موعد بدء العام الدراسي الجديد بالجامعات دون تغيير.

وازداد البحث عن موعد بدء العام الدراسي الجديد ، حتى أصبحت من أكثر العبارات بحثًا عبر جوجل، وتعرض الدستور في التقرير التالي موعد بدء العام الدراسي الجديد في المدارس والجامعات.

موعد بدء العام الدراسي الجديد 2022 في المدارس

وأعلنت «التعليم» عن تغيير موعد بدء العام الدراسي الجديد 2022 لتكون في 1 أكتوبر 2022، بالنسبة للمدارس الرسمية والرسمية لغات والخاصة والخاصة لغات، و يوم الأحد الموافق 18 سبتمبر 2022 أول أيام الدراسة بالمدارس التي تدرس مناهج ذات طبيعة خاصة (الدولي).

وتستمر الدراسية 35 أسبوعًا فتبلغ 98 يومًا بعد حذف أيام الإجازات للفصل الدراسي الأول، و96 يومًا للفصل الدراسي الثاني، وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني تعتبر ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور.

موعد بدء العام الدراسي الجديد 2022 في الجامعات

وفي ذات السياق، أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بدء العام الدراسي الجديد 2022 في الجامعات لتكون في 1 أكتوبر المقبل، بعد أن أقر المجلس الأعلى للجامعات برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2022-2023، وموعد بدء العام الدراسي الجديد في الجامعات ، حيث حدد المجلس الأول من أكتوبر المقبل 2022 ، أول أيام الدراسة للعام الجديد بالجامعات والمعاهد، على أن يكون 9 يناير 2023، موعد بدء امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول، و28 يناير موعد بدء إجازة منتصف العام الدراسى الجديد والتي تستمر أسبوعين ليبدأ بعدها الفصل الدراسي الثاني .