الثلاثاء 23 أغسطس 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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مصر

مركز معلومات وزارة التربية والتعليم.. نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومى 2023

رياض الأطفال
رياض الأطفال
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يبحث أولياء أمور طلاب رياض الأطفال 2023 عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2023، عبر مركز معلومات وزارة التربية والتعليم أو موقع مديرية التربية والتعليم التابع لكل محافظة.

نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2023

تقدم بوابة مركز معلومات وزارة التربية والتعليم نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2023، وكذلك نتيجة الصف الأول الابتدائي من خلال خدمات ولي الأمر.

ويمكن الاستعلام عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال عبر بوابة مركز معلومات وزارة التربية والتعليم من هنـــــــــــــا.

يمكنك الإطلاع على نتيجة تنسيق رياض أطفال 2023 إسكندرية باستخدام رقم الملف والرقم القومي من هنــــــــــــــا .

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نتيجة تقديم الصف الاول الثانوي 2023

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رابط الاستعلام عن نتيجة تقديم الأزهر في رياض الأطفال 2023

كما أعلنت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية رياض الأطفال المرحلة الثانية خاصة بمن هم فوق سن الخمس سنوات فقط، التقدم للمرحلة الثانية بداية من يوم 15 /8 /2022 وحتى يوم 5 /9 /2022 بمركز المعلومات بمدرسة نبوية موسى الثانوية باب شرق.

هذه النتيجة إخطار للترشيح بالمدرسة التى ترشح لها الطفل.

علمًا بأنه فى حالة وجود خطأ ببيانات الطفل لا يعتد بالإخطار وعلى ولى الأمر الرجوع لمكتب التنسيق الرئيسى.

جميع الحقوق محفوظة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار مديرية التربية والتعليم الإسكندرية.

لينك نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2022 والصف الأول الابتدائى 2023

 

الأوراق المطلوبة في تقديم رياض الأطفال 2023

عقب ظهور نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2023 يستعد أولياء الأمور لتقديم الاوراق المطلوبة للمدرسة التابع لها الطفل وهي:

صورة من الاستمارة الخاصة بالتقديم الإلكتروني من خلال الموقع الإلكتروني.

8 من صور شخصية تكون مقاس بنسبة 4×6.

أصل وصور من شهادة الميلاد وتكون شهادة كمبيوتر حديثة.

صورة من بطاقة الرقم القومي وتكون سارية للأب والأم.

تقديم ما يثبت مكان الإقامة مثل: وصل الماء أو وصل الكهرباء باسم الأب أو باسم الجد للأب.

صورة من عقد الإيجار تكون موثوقة بتاريخ عام سابق مع القيام بإحضار الأصل للاطلاع عليه.

القيام بإحضار الطوابع الصحية بدفتر التأمين الصحي طبقًا لسنة الميلاد للطفل وصورة منها وذلك بالتأمين الصحي.

حضور الأب من أجل تقديم الأوراق الكافية عند القبول والطفل، وبحالة سفره ستقدم الولاية التعليمية للأم.

تقديم ما يستوفي الولاية التعليمية للأم بحالة الطلاق.

في حالة وفاة والد التلميذ يتم تقديم شهادة الوفاة.

نتيجة تنسيق رياض الاطفال مركز معلومات وزارة التربية والتعليم خدمات ولي الأمر مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية مديرية التربية والتعليم الأوراق المطلوبة في تقديم رياض الأطفال 2023 تقديم رياض الأطفال 2023

رئيس التحرير

وائل لطفي

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