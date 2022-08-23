الثلاثاء 23 أغسطس 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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مصر

تنسيق الجامعات الحكومية 2022 وخطوات تسجيل الرغبات

الجامعات
الجامعات
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يزداد بحث الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية عن تنسيق الجامعات الحكومية 2022 ، مع استمرار تقديم المرحلة الثانية بعد أن قررت وزارة التعليم العالي مد فترة التقديم التي كانت ستنتهي أمس الاثنين ليستمر تنسيق الجامعات الحكومية 2022 حتى نهاية اليوم الثلاثاء في السابعة مساءً، والتي تتيح التسجيل مفتوح للمرحلة الثانية بحد أدنى 246 درجة للشعب العلمية و238 درجة للشعبة الأدبية.

وخصصت وزارة التعليم العالي رابط تنسيق الجامعات الحكومية 2022 تسهيلًا على الطلاب لكتابة رغباتهم للالتحاق بالكليات والمعاهد المتاحة في المرحلة المحددة لهم، وتعرض الدستور في التقرير التالي القصة الكاملة عن تنسيق الجامعات الحكومية 2022.

رابط تنسيق الجامعات الحكومية 2022

يستطيع الطلاب الحاصلين على مجموع  الثانوية العامة الحد الأدنى للشعبة العلمية فى المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات الحكومية 2022 سيكون 246 درجة فأكثر بنسبة 60%، ويكون الحد الأدنى للشعبة الأدبية فى المرحلة الثانية 238 درجة فأكثر بنسبة 58.05 % تسجيل رغباتهم  من خلال تنسيق الجامعات الحكومية 2022 ، من خلال الدخول عبر رابط تنسيق الجامعات الحكومية 2022، من خلال هذا الرابط tansik.digital.gov.eg

ثم الضغط على أيقونة تسجيل الرغبات ، وسيطلب منك اختيار مصدر الشهادة التي حصلت عليها سواء شهادة ثانوية عامة، أو مدارس العلوم والتكنولوجيا.

سيطلب منك رقم الجلوس و الرقم السري، يُنصح دائماً بإدخال الرقم السري و هو ذلك الرقم المكتوب على استمارة النجاح، من خلال أزرار الأرقام الموضحة بدلا من لوحة المفاتيح، الرغبات السابقة، وكتابة البيانات الأساسية، ثم  إدخال/تعديل الرغبات، وتسجيل الرغبات، وحفظها.

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بوابة الحكومة المصرية.. موقع التنسيق الإلكترونى 2022

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بوابة الحكومة المصرية.. تنسيق الثانوية العامة المرحلة الثالثة 2021

 كليات المرحلة الثانية 2022

ويبلغ عدد طلاب الثانوية العامة المتقدمين لـ تنسيق الجامعات الحكومية 2022 ،  269202 ألف طالب بجميع الشُعب ، ومن أبرز كليات المرحلة الثانية كلية الطب البيطري وكليات الحاسبات والمعلومات للشعبة العلمية،  وكان الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مد فترة التقديم للتنسيق الإلكتروني للجامعات الحكومية والمعاهد يومًا إضافيًا لتنتهي المرحلة الثانية في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم  الثلاثاء الموافق 23 أغسطس الجاري، حرصًا على مستقبل الطلاب الذين لم يقوموا بالتنسيق الإلكتروني حتى الآن، وإتاحة الفرصة لمن يرغب من الطلاب في تعديل ترتيب رغباته.

تنسيق الجامعات الحكومية تنسيق الجامعات الحكومية 2022 الشهادة الثانوية رابط تنسيق الجامعات الحكومية 2022 المرحلة الثانية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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