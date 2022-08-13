بوابة الحكومة المصرية موقع التنسيق الإلكترونى 2022

بدأ موقع التنسيق الإلكتروني 2022 على بوابة الحكومة المصرية، في استقبال تسجيل رغبات تنسيق الثانوية العامة 2022 من قبل طلاب الصف الثالث الثانوي 2022 .

موعد انتهاء تنسيق الثانوية العامة 2022 المرحلة الأولى

وتستعد بوابة الحكومة المصرية من خلال موقع التنسيق الإلكتروني 2022 لغلق تسجيل رغبات تنسيق الثانوية العامة 2022 المرحلة الأولى يوم الإثنين المقبل الموافق 15 أغسطس 2022 في تمام الساعة السابعة مساءً، وفقًا لما أعلنت عنه وزارة التعليم العالي.

موقع التنسيق الإلكتروني 2022

لكي يقوم طالب الصف الثالث الثانوي 2022 بالبدء في تسجيل الرغبات عليه الدخول عبر بوابة الحكومة المصرية للتنسيق واتباع الخطوات المذكورة هنـــــــــــا بالتفصيل.

تنسيق الثانوية العامة 2022 المرحلة الأولى

يتم فتح باب تسجيل الرغبات للمرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة 2022 بكل الشعب البالغ عددهم في تلك المرحلة 117758 طالبًا، وفقًا للحدود الدنيا للمرحلة الأولى للتنسيق، وهي:

الشعبة العلمية: 365 درجة فأكثر أي بنسبة 89.02% فأكثر، عدد الطلاب: 22475.

الشعبة الهندسية: 341 درجة فأكثر أي بنسبة 83.17% فأكثر، عدد الطلاب: 15220.

الشعبة الأدبية: 264.5 درجة فأكثر أي بنسبة 64.51% فأكثر، عدد الطلاب: 80063.

تنسيق الثانوية العامة 2022 المرحلة الثانية

تنسيق الجامعات 2022 علمي

فنون تطبيقية حلوان 325.0

معهد فني صحى بنى سويف 325.0

علوم البترول والتعدين مطروح 324.0

تمريض الزقازيق 324.0

تمريض دمنهور 324.0

آثار دمياط 324.0

حاسبات و ذكاء إصطناعي القاهرة رياضة 324.0

تربية المنصورة 323.0

حاسبات ومعلومات عين شمس رياضة 323.0

تمريض المنوفية بشبين الكوم 323.0

تخطيط عمراني القاهرة 323.0

معهد فني صحى بور سعيد 322.0

معهد فني صحى إسماعيليه 321.0

آثار أسوان 321.0

آثار عين شمس 321.0

حاسبات و علوم البيانات الإسكندرية رياضة 321.0

تربية الزقازيق 321.0

فنون تطبيقية دمياط 320.0

حاسبات ومعلومات المنصورة رياضة 320.0

حاسبات ومعلومات دمياط رياضة 320.0

المعهد الفنى للتمريض بالدقهلية بشربين 320.0

آثار القاهرة 319.0

حاسبات ومعلومات الزقازيق رياضة 319.0

حاسبات و ذكاء إصطناعي حلوان رياضة 318.0

آثار الأقصر 318.0

فنون تطبيقية بني سويف 317.0

حاسبات ومعلومات طنطا رياضة 317.0

لمعرفة تنسيق الجامعات 2022 أدبي بالتفصيل من هنا موقع التنسيق الإلكتروني

تنسيق الجامعات 2022 أدبي

حقوق انتساب موجه القاهرة 265.0

آداب المنيا 265.0

تجارة انتساب موجه دمنهور 265.0

تجارة انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية 265.0

تربية (طفولة) قناة السويس بالإسماعيلية 265.0

حقوق انتساب موجه سوهاج 264.5

آداب جنوب الوادي 264.0

آداب انتساب موجه الفيوم 264.0

تربية (طفولة) دمنهور 264.0

آداب انتساب موجه كفر الشيخ 264.0

آداب انتساب موجه دمياط 264.0

آداب وعلوم انسانية انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية 264.0

تجارة انتساب موجه بور سعيد 264.0

تجارة انتساب موجه طنطا 264.0

تجارة انتساب موجه أسوان 264.0

آداب انتساب موجه دمنهور 264.0

تجارة انتساب موجه السويس 263.0

حقوق انتساب موجه عين شمس 263.0

تجارة انتساب موجه كفر الشيخ 263.0

تجارة انتساب موجه مدينة السادات 263.0

آداب انتساب موجه أسوان 263.0

آداب و علوم إنسانية انتساب موجه السويس 263.0

تجارة انتساب موجه جنوب الوادي 263.0

آداب انتساب موجه العريش 262.5

لمعرفة تنسيق الجامعات 2022 أدبي بالتفصيل من هنا موقع التنسيق الإلكتروني