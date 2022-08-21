الأحد 21 أغسطس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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بوابة الأزهر الإلكترونية نتيجة تقديم الصف الأول الابتدائي 2022

الأزهر
الأزهر
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تتيح بوابة الأزهر الإلكترونية نتيجة تقديم الصف الأول الابتدائي 2022 للمرحلتين الأولى والثانية، بعد أن فتحت باب تقديم الصف الأول الابتدائي 2022، في يونيو الماضي، واستمر لمدة شهر كامل حتى يتيح لأولياء الأمور التسجيل فيه، وعندما تبقت أماكن شاغرة في المعاهد الأزهرية تم فتح باب المرحلة الثانية، وبعدها المرحلة الثالثة والتي انتهى التقديم فيهم جميعًا منذ عدة أيام.

ويستطيع أولياء الأمور الاستعلام عن نتيجة تقديم الصف الأول الابتدائي 2022، عبر بوابة الأزهر الإلكترونية واتباع بعض الخطوات التي تعرضها الدستور في التقرير التالي.

بوابة الأزهر الإلكترونية نتيجة تقديم الصف الأول الابتدائي 2022

 

يستطيع أولياء الامور الاستعلام عن نتيجة تقديم الصف الأول الابتدائي 2022 عبر بوابة الأزهر الإلكترونية واتباع هذه الخطوات: 

أولا الدخول عبر بوابة الأزهر الإلكترونية من  هنا 

ثانيًا ادخل على أيقونة التقدم لرياض الأطفال والصف الأول الابتدائي بالمعاهد الأزهرية 2022 / 2023

ثالثاً ستظهر أمامك أيقونة للاستعلام عن نتيجة المرحلتين الأولى والثانية اضغط على الرابط التالى اضغط عليها 

رابعًا: سيطلب منك كتابة الرقم القومي للتلميذ وبعدها اضغط على بحث لتظهر امامك نتيجة تقديم الصف الأول الابتدائي 2022.

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الاستعلام عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2022

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رابط نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2022.. الأوراق المطلوبة وقواعد القبول

الأوراق المطلوبة تقديم الصف الأول الابتدائي 2022

أوضح قطاع المعاهد الأزهرية الأوراق والمستندات التي لابد من تقديمها بعد إعلان نتيجة تقديم الصف الأول الابتدائي 2022 عبر بوابة الأزهر الإلكترونية وقبول الطالب بالمعهد الأزهري وهي، 3 صور من بطاقة ولي الأمر، شهادة ميلاد الكمبيوتر للطالب + 4 صور منها، و6 صور شخصية للطالب.

وأكد قطاع المعاهد الأزهرية أنه بعد إعلان نتيجة تقديم الصف الأول الابتدائي 2022 عبر بوابة الأزهر الإلكترونية، لابد من إبلاغ المعهد حال وجود أمراض معدية، مع تحضير طوابع بريدية 75 جنيها، وتقديم دمغة جنيهان، وملف ورقي + 5 أظرف بريدية.

وكان الأزهر الشريف، قد فتح باب تقديم الصف الأول الابتدائي 2022 لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي بالمعاهد العادية والنموذجية للمرحلة الثالثة، الأسبوع الماضي إلا أن مرحلة التقديم قد انتهت بالفعل ونوه الأزهر الشريف عبر بوابة الأزهر الإلكترونية عن غلق باب التقدم للمرحلة الثالثة للمعاهد العادية والنموذجية، يرجى متابعة الموقع وانتظار الاجراءات الخاصة بالمرحلة الثالثة.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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