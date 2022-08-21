الأحد 21 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى
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الاستعلام عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2022

رياض الأطفال
رياض الأطفال
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مازال البحث عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2022 جاريًا حتى أصبحت من أكثر الكلمات بحثًا عبر جوجل ، وكانت وزارة التعليم قد فتحت باب الالتحاق بـ رياض الأطفال 2022 في يونيه الماضي، والذي استمر لمدة شهر كامل، ثم فتحت باب تنسيق رياض الأطفال المرحلة الثانية في الأسبوع الأول من يوليو، وتعرض الدستور في التقرير التالي خطوات الاستعلام عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2022.

 

الاستعلام عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2022

يستطيع أولياء الأمور الاستعلام عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2022 من خلال الموقع الالكتروني الذي خصصته وزارة التربية والتعليم للاستعلام عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2022، واتباع الخطوات التالية : 

يقوم ولي الأمر بالدخول على موقع مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة من هنا ، بعد ذلك يقوم بالضغط على نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2023، سوف يظهر أمام ولي الأمر صفحة يتطلب منه وضع الرقم القومي، بعد ذلك يقوم ولي الأمر بطباعة نتيجة تنسيق رياض الأطفال.

ويذهب ولى الأمر بالنسخة المطبوعة التي حصل عليها من الموقع الإلكتروني  إلى المدرسة التي وافقت على استقبال الطفل  لاستكمال إجراءات التقديم في المدارس، ومعه ملف تقديم المدارس يتضمن شهادة ميلاد الطفل، و 6 صور حديثة مقاس 4×6 خلال فترة لا تتعدى الـ 15 يوما من تاريخ صدور نتيجة قبول رياض الأطفال 2022، ففي حالة عدم التقديم خلال تلك الفترة سوف يتم حذف اسم الطالب من نتيجة تنسيق رياض الأطفال.

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رابط نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2022.. الأوراق المطلوبة وقواعد القبول

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شروط الالتحاق برياض الأطفال 2022

يجب أن يكون عمر الطالب  المتقدم للالتحاق بمرحلة رياض الأطفال من 4 سنوات إلى 5 سنوات و11 شهر و29 يوما، تم تنسيق رياض الأطفال 2022 المتقدمين، حسب الأعداد عن طريق المديريات الخاصة بكل محافظة، ويتم وضع الكثافة العددية في الإعتبار أثناء القبول، بعدما تم تحديد عدد معين في الفصول لا يجوز الزيادة عنه، ويمكن متابعة تنسيق رياض الأطفال 2022  وحالة الطلب من القبول أو عدمه، من خلال الرابط الإلكتروني، ويجب على ولي الأمر تقديم الملف الورقي الخاص به إلى المدرسة مباشرة بمجرد قبول الطالب.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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