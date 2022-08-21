تنسيق الثانوية العامة 2022 فى القاهرة المرحلة الثالثة ورابط نتيجة الدور الثانى
تزداد معدلات البحث من قبل طلاب الشهادة الإعدادية 2022 عن تنسيق الثانوية العامة 2022 في القاهرة المرحلة الثالثة، عقب إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2022 الدور الثاني.
نتيجة تقديم الصف الأول الثانوي 2023
ومن المقرر أن يتم إعلان نتيجة تنسيق القبول في الصف الأول الثانوي 2023 عقب إغلاق باب التقديم للصف الأول الثانوي إلكترونيًا وتفعيل رابط للاستعلام عن نتيجة تقديم الصف الأول الثانوي 2023 لطلاب الصف الثالث الإعدادي.
نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2022 الدور الثاني
وتم تفعيل رابط موقع وزارة التربية والتعليم للحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2022 الدور الثاني من هنـا prepnatega.emis.gov.eg
تنسيق الثانوية العامة 2022 في القاهرة والمحافظات
تنسيق الثانوية العامة 2022 في القاهرة المرحلة الثالثة
المرحلة الثالثة: 232
ثانوي خدمات: 192
تنسيق الثانوية العامة 2022 في الإسكندرية
المرحلة الأولى: 225
المرحلة الثانية: 220
تنسيق الثانوية العامة 2022 في الجيزة
المرحلة الأولى: 220
المرحلة الثانية: 220
تنسيق الثانوية في كفرالشيخ
المرحلة الأولى: 250
المرحلة الثانية: 248
المرحلة الثالثة: 246
ثانوي خدمات: 185
ثانوي خاص: 150
تنسيق الثانوية في المنيا
المرحلة الأولى: 230
المرحلة الثانية: 225
تنسيق الثانوية في القليوبية
المرحلة الأولى: 235
المرحلة الثانية: 225
تنسيق الثانوية في الشرقية
المرحلة الأولى: 240
المرحلة الثانية: 230
المرحلة الثالثة: 225 درجة
ثانوي خدمات: 200
تنسيق الثانوية العامة في الدقهلية
المرحلة الأولى: 250
المرحلة الثانية: 244
تنسيق الثانوية العامة في بني سويف
المرحلة الأولى: 240
المرحلة الثانية: 238
تنسيق الثانوية في أسيوط
المرحلة الأولى: 240
المرحلة الثانية: 238
تنسيق الثانوية في أسوان
المرحلة الأولى: 245
المرحلة الثانية: 239
تنسيق الثانوية في قنا
المرحلة الأولى: 248
المرحلة الثانية: 245
تنسيق الثانوية في الأقصر
المرحلة الأولى: 242
المرحلة الثانية: 230
تنسيق الثانوية في سوهاج
المرحلة الأولى: 258
المرحلة الثانية: 248
تنسيق الثانوية في دمياط
المرحلة الأولى: 240
المرحلة الثانية: 225
تنسيق الثانوية في البحيرة
المرحلة الأولى: 250
المرحلة الثانية: 230
تنسيق الثانوية في المنوفية
المرحلة الأولى: 230
المرحلة الثانية: 223