الأحد 21 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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مصر

تنسيق الثانوية العامة 2022 فى القاهرة المرحلة الثالثة ورابط نتيجة الدور الثانى

تنسيق الثانوية العامة
تنسيق الثانوية العامة
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تزداد معدلات البحث من قبل طلاب الشهادة الإعدادية 2022 عن تنسيق الثانوية العامة 2022 في القاهرة المرحلة الثالثة، عقب إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2022 الدور الثاني.

نتيجة تقديم الصف الأول الثانوي 2023

ومن المقرر أن يتم إعلان نتيجة تنسيق القبول في الصف الأول الثانوي 2023 عقب إغلاق باب التقديم للصف الأول الثانوي إلكترونيًا وتفعيل رابط للاستعلام عن نتيجة تقديم الصف الأول الثانوي 2023 لطلاب الصف الثالث الإعدادي.

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ننشر بالتفصيل تنسيق الكليات العسكرية 2022 لطلاب الثانوية العامة والأزهرية والشهادات المعادلة

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تنسيق الكلية الحربية 2022.. موعد تقديم الضباط المتخصصين

 

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2022 الدور الثاني 

وتم تفعيل رابط موقع وزارة التربية والتعليم للحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2022 الدور الثاني من هنـا prepnatega.emis.gov.eg

 

تنسيق الثانوية العامة 2022 في القاهرة والمحافظات

 

تنسيق الثانوية العامة 2022 في القاهرة المرحلة الثالثة

      

المرحلة الثالثة: 232

ثانوي خدمات: 192     

تنسيق الثانوية العامة 2022 في الإسكندرية

المرحلة الأولى: 225           

المرحلة الثانية: 220 

تنسيق الثانوية العامة 2022 في الجيزة

المرحلة الأولى: 220

المرحلة الثانية: 220         

تنسيق الثانوية في كفرالشيخ

المرحلة الأولى: 250           

المرحلة الثانية: 248               

المرحلة الثالثة: 246

ثانوي خدمات: 185

ثانوي خاص: 150

تنسيق الثانوية في المنيا

المرحلة الأولى: 230             

المرحلة الثانية: 225

تنسيق الثانوية في القليوبية

المرحلة الأولى: 235         

المرحلة الثانية: 225         

تنسيق الثانوية في الشرقية

المرحلة الأولى: 240           

المرحلة الثانية:  230         

المرحلة الثالثة: 225 درجة

ثانوي خدمات: 200           

تنسيق الثانوية العامة في الدقهلية

المرحلة الأولى: 250           

المرحلة الثانية: 244

تنسيق الثانوية العامة في بني سويف

المرحلة الأولى: 240           

المرحلة الثانية: 238

تنسيق الثانوية في أسيوط

المرحلة الأولى: 240           

المرحلة الثانية: 238         

تنسيق الثانوية في أسوان

المرحلة الأولى: 245

المرحلة الثانية: 239

تنسيق الثانوية في قنا

المرحلة الأولى: 248 

المرحلة الثانية: 245

تنسيق الثانوية في الأقصر

المرحلة الأولى: 242         

المرحلة الثانية: 230

تنسيق الثانوية في سوهاج

المرحلة الأولى: 258

المرحلة الثانية: 248         

تنسيق الثانوية في دمياط

المرحلة الأولى: 240

المرحلة الثانية: 225

تنسيق الثانوية في البحيرة

المرحلة الأولى: 250

المرحلة الثانية: 230

تنسيق الثانوية في المنوفية

المرحلة الأولى: 230       

المرحلة الثانية: 223         


 

الثانوية العامة 2022 تنسيق الثانوية العامة 2022 المرحلة الثالثة نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2022 الدور الثاني الشهادة الإعدادية 2022 نتيجة تقديم الصف الأول الثانوي 2023 موقع وزارة التربية والتعليم ل

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