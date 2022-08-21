السيطرة على حريق فى مخزن أسفل برج سكنى بكفر الزيات

سيطرت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الغربية، مساء الأحد على حريق شب فى مخزن أسفل برج سكني في مركز كفر الزيات بدون وقوع أي إصابات .

وتحرر المحضر اللازم وتم إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق في الحادث.

وتلقى اللواء محمد عمار، مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور مركز كفر الزيات بوورد بلاغ لشرطة بنشوب حريق في مخزن ببرج سكني بشارع سعد زغلول.

وانتقلت سيارتا مطافي لمكان البلاغ، وتم التعامل مع النيران وإخمادها قبل أن تمتد للمحلات المجاورة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.