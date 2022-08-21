الأحد 21 أغسطس 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
ads

حوادث

السيطرة على حريق فى مخزن أسفل برج سكنى بكفر الزيات

حريق
حريق
ads

سيطرت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الغربية، مساء الأحد على حريق شب فى مخزن أسفل برج سكني في مركز كفر الزيات بدون وقوع أي إصابات .

وتحرر المحضر اللازم وتم إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق في الحادث.

وتلقى اللواء محمد عمار، مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور مركز كفر الزيات بوورد بلاغ  لشرطة بنشوب حريق في مخزن ببرج سكني بشارع سعد زغلول.

وانتقلت سيارتا مطافي لمكان البلاغ، وتم التعامل مع النيران وإخمادها قبل أن تمتد للمحلات المجاورة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

إتخاذ الإجراءات القانونية الإجراءات القانونية الحماية المدنية اللواء محمد عمار المحضر اللازم بدون وقوع أى إصابات بمديرية أمن الغربية حريق نشب

رئيس التحرير

وائل لطفي

من محمد على إلى عبدالفتاح السيسى: المؤامرة على تحديث مصر

الأكثر قراءة

مصرع زوجين فى غرفة النوم بالجيزة.. «السرير وقع بيهم»

رابط الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 بالاسم ورقم الجلوس

متاح الآن.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 جميع المحافظات

مستفيدو «حياة كريمة» بالدقهلية: مطمئنون على الأجيال الجديدة

موعد انتهاء المرحلة الثانية من تنسيق الثانوية العامة 2022 وطريقة بطاقة الترشيح

رابط نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

منظومة الأمن السيبراني تتحول.. لغة للأمن الدولي

محمود خليل

العائلة «الجمالية» تنقذ «الخليفة»

جمال-أسعد

انبذوا الطائفية

ميسرة صلاح الدين

«نريد الحياة».. المسرحيات المجهولة ليوسف عزالدين عيسى

رشا عبدالمنعم

«بنت القمر».. من ينقذ شبابنا من مجاراة الترند حتى الموت؟

ماجد حبته

مصريون من الفلبين!

مؤمن المحمدي

العقل والمال وأم يزيد بن معاوية

القس. رفعت فكرى

ماذا لو عاد بك الزمان؟!

صور

الشوط الأول.. مباراة الأهلى والإسماعيلى

قُللنا فخارها منوفي

حفل هاني عادل محكى القلعة

محطة تل أبيب

المزيد

كواليس كتاب "نتنياهو": طفولة مثيرة وحياة سياسية صاخبة وكتبه بخط يده

إسرائيل تمدد اعتقال قيادى فى الجهاد الإسلامى

سياسية أم اقتصادية.. ما هى أهداف استئناف العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل وتركيا؟