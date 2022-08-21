موعد نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022 وخطوات استخراجها برقم الجلوس

يبحث طلاب الثانوية العامة عن موعد نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022، والتي تظهر عقب أيام قليلة من انتهاء تنسيق المرحلة الثانية 2022، وكان طلاب شهادة الثانوية العامة قد بدأوا في تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثانية 2022، الخميس الماضي والتي تستمر لمدة 5 سنوات وتنتهي 22 أغسطس الجاري وبعدها يتم إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022.

تنسيق المرحلة الثانية 2022

جاء الحد الأدنى من تنسيق المرحلة الثانية 2022 للقبول في الجامعات والمعاهد الحكومية للكليات العلمية 246 درجة فأكثر بنسبة 60%، بينما يكون الحد الأدنى للقبول فيها في الكليات الأدبية 238 درجة فأكثر بنسبة 58.05%، وتشمل المرحلة الثانية 2022 من تنسيق الجامعات 269 ألف طالب، بحد أدنى للشعبة العلمية 246 درجة، وللشعبة الأدبية 238 درجة.

ويمكن للطلاب الناجحين في الدور الأول تسجيل رغباتهم من خلال موقع التنسيق الإلكتروني حتى يوم الاثنين الموافق 22 أغسطس، ويتم غلق باب التسجيل في تمام السابعة مساء يوم الاثنين، إذ لم يتم مد فترة تسجيل الرغبات للطلاب.

وبعد اعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022 للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة يتم فتح باب تنسيق المرحلة الثالثة 2022.

خطوات التسجيل في تنسيق المرحلة الثانية 2022

ويمكن للطلاب تسجيل تنسيق المرحلة الثانية 2022، من خلال الدخول على الرابط التالي من هنا.

ثم يقوم الطالب باختيار تسجيل الرغبات، ثم إدخال رقم الجلوس وإدخال الرقم السري الخاص بالتلميذ، ثم كتابة الرغبات بتأنٍ، وعلما بأنه سيتاح للتلميذ تسجيل 75 رغبة، وفقا لقوائم التوزيع الجغرافي المتدرج، ويتاح تعديل الرغبات من قبل التلميذ عدة مرات، ويتم تنسيق التلميذ طبقا لآخر تعديل قام به بموقع التنسيق، حيث سيحتفظ الموقع بآخر تعديل قد قام به التلميذ.

الكليات المتاحة للمرحلة الثانية 2022