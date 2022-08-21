الإثنين 22 أغسطس 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
ads

مصر

موعد نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022 وخطوات استخراجها برقم الجلوس

تنسيق
تنسيق
ads

يبحث طلاب الثانوية العامة عن موعد نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022، والتي تظهر عقب أيام قليلة من انتهاء تنسيق المرحلة الثانية 2022، وكان طلاب شهادة الثانوية العامة قد بدأوا في تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثانية 2022، الخميس الماضي والتي تستمر لمدة 5 سنوات وتنتهي 22 أغسطس الجاري وبعدها يتم إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022. 

تنسيق المرحلة الثانية 2022 

جاء الحد الأدنى من تنسيق المرحلة الثانية 2022 للقبول في الجامعات والمعاهد الحكومية للكليات العلمية 246 درجة فأكثر بنسبة 60%، بينما يكون الحد الأدنى للقبول فيها في الكليات الأدبية 238 درجة فأكثر بنسبة 58.05%، وتشمل المرحلة الثانية 2022 من تنسيق الجامعات 269 ألف طالب، بحد أدنى للشعبة العلمية 246 درجة، وللشعبة الأدبية 238 درجة. 

ويمكن للطلاب الناجحين في الدور الأول تسجيل رغباتهم من خلال موقع التنسيق الإلكتروني حتى يوم الاثنين الموافق 22 أغسطس، ويتم غلق باب التسجيل في تمام السابعة مساء يوم الاثنين، إذ لم يتم مد فترة تسجيل الرغبات للطلاب.

وبعد اعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022 للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة يتم فتح باب تنسيق المرحلة الثالثة 2022. 

خطوات التسجيل في تنسيق المرحلة الثانية 2022

ويمكن للطلاب تسجيل تنسيق المرحلة الثانية 2022، من خلال الدخول على الرابط التالي من هنا.

ثم يقوم الطالب باختيار تسجيل الرغبات، ثم إدخال رقم الجلوس وإدخال الرقم السري الخاص بالتلميذ، ثم كتابة الرغبات بتأنٍ، وعلما بأنه سيتاح للتلميذ تسجيل 75 رغبة، وفقا لقوائم التوزيع الجغرافي المتدرج، ويتاح تعديل الرغبات من قبل التلميذ عدة مرات، ويتم تنسيق التلميذ طبقا لآخر تعديل قام به بموقع التنسيق، حيث سيحتفظ الموقع بآخر تعديل قد قام به التلميذ.

كيفية الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022 برقم الجلوس

«تنسيق زراعة القاهرة»: إقبال طلاب الثانوية العامة على المرحلة الثانية يفوق الأولى

لينك تنسيق الثانوية الأزهرية 2022 وتسجيل الرغبات

بوابة الحكومة المصرية.. تنسيق الثانوية العامة المرحلة الثالثة 2021

الكليات المتاحة للمرحلة الثانية 2022

  • كليات الطب البيطري.
  • كليات ومعاهد التمريض.
  • كليات العلوم.
  • كليات الزراعة.
  • الجامعات التكنولوجية.
  • كليات الحاسبات والمعلومات.
  • كليات الذكاء الاصطناعي.
  • كلية الاقتصاد والعوم السياسية.
  • كليات الألسن.
  • كلية الآثار.
  • كليات الإعلام.
  • وباقي الكليات النظرية.
  • كلية الذكاء الاصطناعي.
  • كلية التخطيط العمراني.
  • كلية الفنون الجميلة - عمارة.
  • كافة الجامعات التكنولوجية.
  • كليات الاقتصاد والعلوم السياسية.
  • كلية الألسن.
  • كلية الإعلام.
  • كلية الآثار.
  • كلية الفنون التطبيقية.
  • وباقي جميع الكليات النظرية.
المرحلة الثانية تنسيق المرحلة الثانية نتيجة تنسيق المرحلة الثانية موعد نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022 الكليات المتاحة للمرحلة الثانية تنسيق المرحلة الثانية 2022

رئيس التحرير

وائل لطفي

من محمد على إلى عبدالفتاح السيسى: المؤامرة على تحديث مصر

الأكثر قراءة

مصرع زوجين فى غرفة النوم بالجيزة.. «السرير وقع بيهم»

رابط الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 بالاسم ورقم الجلوس

متاح الآن.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 جميع المحافظات

مستفيدو «حياة كريمة» بالدقهلية: مطمئنون على الأجيال الجديدة

من هنا تبدأ الحرائق.. «الدستور» تخترق عصابات غش الكابلات الكهربائية فى مصانع بير السلم

موعد انتهاء المرحلة الثانية من تنسيق الثانوية العامة 2022 وطريقة بطاقة الترشيح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

منظومة الأمن السيبراني تتحول.. لغة للأمن الدولي

محمود خليل

العائلة «الجمالية» تنقذ «الخليفة»

جمال-أسعد

انبذوا الطائفية

ميسرة صلاح الدين

«نريد الحياة».. المسرحيات المجهولة ليوسف عزالدين عيسى

رشا عبدالمنعم

«بنت القمر».. من ينقذ شبابنا من مجاراة الترند حتى الموت؟

ماجد حبته

مصريون من الفلبين!

مؤمن المحمدي

العقل والمال وأم يزيد بن معاوية

القس. رفعت فكرى

ماذا لو عاد بك الزمان؟!

صور

الشوط الأول.. مباراة الأهلى والإسماعيلى

قُللنا فخارها منوفي

حفل هاني عادل محكى القلعة

محطة تل أبيب

المزيد

كواليس كتاب "نتنياهو": طفولة مثيرة وحياة سياسية صاخبة وكتبه بخط يده

إسرائيل تمدد اعتقال قيادى فى الجهاد الإسلامى

سياسية أم اقتصادية.. ما هى أهداف استئناف العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل وتركيا؟