مصرع عنصرين شديدى الخطورة فى تبادل لإطلاق النيران مع الشرطة بالدقهلية

لقي عنصران شديدا الخطورة بمحافظة الدقهلية مصرعهما، وأصيب آخر، في تبادل إطلاق النار مع أجهزة ‏الأمن بمحافظة الدقهلية، وذلك أثناء قيام القوات بمطاردتهما، إلا أنهما بادرا بإطلاق الأعيرة النارية فور استشعارهما بهم ‏في محاولة للهروب إلا أن القوات بادلتهم بإطلاق النار لإسكاتهما فتوفيا، وذلك بعد اتهامهما في قضايا شروع فى قتل وسرقة وبلطجة وإثارة الرعب والخوف لدى المواطنين.

وكثفت مديرية أمن الدقهلية من جهودها للقبض على المتهم "ع م ا"، ومقيم المطرية، وهو عنصر شديد الخطورة ‏بدائرة مركز شرطة المطرية بمحافظة الدقهلية ومحكوم عليه فى قضايا جنايات سرقة بالإكراه، ‏وشروع فى قتل ومطلوب ضبطه وإحضاره فى عدة وقائع.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة العامة في الدقهلية.‏