ضابط أمريكى: زودنا كييف بثلث ما نملكه من صواريخ هيمارس

أكد مارك كانشيان، العقيد المتقاعد بمشاة البحرية الأمريكية، أن أوكرانيا معرضة لخطر نفاد صواريخ هيمارس الأمريكية في غضون أشهر، وأن البنتاجون ضخ لكييف ثلث ما يمتلكه من هذه الصواريخ، وفقًا لـ«روسيا اليوم».

وقال كانشيان إنه "يفترض أن الصواريخ ستنفد بعد ثلاثة إلى أربعة أشهر، ويعتقد بعض الناس أنها ستنفد في غضون شهر أو نحو ذلك، لكنني لا أعتقد أن الأوكرانيين يستخدمونها بهذا المعدل".

ووفقًا له، فإن واشنطن ستضطر بشكل مؤكد في وقت ما إلى تقليل كمية صواريخ هيمارس الأمريكية التي تمد كييف بها؛ بسبب انخفاض مخزونات الولايات المتحدة.

وأضاف: "أعتقد أنه ستكون هناك مناقشات في البنتاجون حول هذا الأمر، وربما يرغب العسكريون بالاحتفاظ بالمزيد، ويرغب المدنيون بإعطاء المزيد، وسوف يتوصلون إلى اتفاق بشأن المستوى المقبول للمخاطر".

وأشار إلى أن كمية الذخيرة الأمريكية الصنع لراجمات هيمارس الصاروخية محدودة جدًا.

وكشف عن أن الولايات المتحدة أنتجت حوالي 50 ألف صاروخ موجه منذ بدء العملية الإنتاجية عام 2004، وتعتزم شراء حوالي 5800 صاروخ فقط في السنة المالية الحالية.

وتابع: "وزارة الدفاع لا تنشر أرقامًا، لكن يمكنك استخلاص استنتاجات بناء على التمويل العسكري، حيث سمح لنا ذلك بتخصيص حوالي ثلث الصواريخ للأوكرانيين، وفعلنا الشيء نفسه مع صواريخ ستينجر وجافيلين، حيث زودنا أوكرانيا بحوالي ثلث مخزوننا".