شقيقة كيم جونغ أون تهدد بـ القضاء على سلطات كوريا الجنوبية

هددت كيم يو جونغ، شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، سلطات كوريا الجنوبية بالقضاء عليها في حال تسببت بتسلل فيروس كورونا إلى كوريا الشمالية.

وكررت شقيقة الزعيم الكوري الشمالي اتهامات بيونغ يانغ لسيؤول بنقل الفيروس إلى داخل الجمهورية من الجنوب.

وقالت خلال اجتماع حزبي، يوم الأربعاء: "درسنا مختلف الخطط للرد، لكن إجراءاتنا الجوابية يجب أن تكون مميتة"، حسبما نقلت عنها الوكالة المركزية للأنباء في كوريا الشمالية.

وأضافت: "أذا استمر العدو بأعماله الخطيرة... فسنرد ليس فقط بالقضاء على الفيروس، بل بالقضاء على السلطات الكورية الجنوبية أيضا".

ويأتي ذلك في أعقاب إعلان الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون "الانتصار" على فيروس كورونا في البلاد.