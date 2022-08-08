حبس زوج وشقيقه ووالديهما لاشتراكهم فى قتل زوجته بالشرقية

قررت نيابة كفر صقر العامة بالشرقية حبس زوج وشقيقة ووالديهما أربعة أيام على ذمة التحقيقات، حيث وجهت النيابة العامة لهم جميعا اتهام القتل العمد فى واقعة العثور على زوجة الأول متوفاة إثر إصابات بالرأس داخل مسكن الزوجية بكفر صقر.

وتلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد إشارة مستشفى كفر صقر المركزي، بوصول " س و م" 21 عاما مقيمة دائرة مركز كفر صقر، جثة هامدة إثر إصابتها بالرأس، مع الاشتباه في وجود شبهة جنائية في الوفاة، وتبين تعرض المجنى عليها لضرباب بالرأس.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مسكن المجنى عليها لجمع التحريات والفحوصات حول الواقعة، فيما تبين من التحريات الأولية أن زوجها وشقيقه ووالدهما وراء وفاة المجني عليها، إثر التعدي عليها بالضرب بخشبة، وأمرت النيابة بانتداب الطب الشرعى لتشريح الجثة لبيان سبب الوقاة، ومدى وجود شبهة جنائية من عدمه.