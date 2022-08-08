الإثنين 08 أغسطس 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
ads

حوادث

حبس زوج وشقيقه ووالديهما لاشتراكهم فى قتل زوجته بالشرقية

حبس
حبس
ads

قررت نيابة كفر صقر العامة بالشرقية حبس زوج وشقيقة ووالديهما أربعة أيام على ذمة التحقيقات، حيث وجهت النيابة العامة لهم جميعا اتهام القتل العمد فى  واقعة العثور على زوجة الأول متوفاة إثر إصابات بالرأس داخل مسكن الزوجية بكفر صقر.

وتلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد إشارة مستشفى كفر صقر المركزي، بوصول " س و م" 21 عاما مقيمة دائرة مركز كفر صقر، جثة هامدة إثر إصابتها بالرأس، مع الاشتباه في وجود شبهة جنائية في الوفاة، وتبين تعرض المجنى عليها لضرباب بالرأس.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مسكن المجنى عليها لجمع التحريات والفحوصات حول الواقعة، فيما تبين من التحريات الأولية أن زوجها وشقيقه ووالدهما وراء وفاة المجني عليها، إثر التعدي عليها بالضرب بخشبة، وأمرت النيابة بانتداب الطب الشرعى لتشريح الجثة لبيان سبب الوقاة، ومدى وجود شبهة جنائية من عدمه.

 

 

رئيس التحرير

وائل لطفي

الأعداء الخمسة للمصريين

الأكثر قراءة

رابط شغال.. نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم فقط

الآن رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس لطلبة 3 ثانوي عام 2022

نتيجة 3 ثانوي| موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2022 برقم الجلوس

ظهرت الآن.. نتيجة الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس فقط

نتيجة الثانوية العامة 2022| رابط الاستخراج الفوري

متاحة هنا| رابط نتيجة الصف الثالث الثانوي 2022 بالاسم ورقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

وفي اليوم الثالث من العدوان الصهيوني على غزة والقدس.. مخاوف ممكنة

جمال-أسعد

العقل التسليمى

ماجد حبته

مصر.. الفاو.. ونوفّى

محمد العسيري

أنا والثانوية العامة وسميرة سعيد

محمود خليل

سيف النقمة يطارد أولاد النبى وصحابته

بسنت حسن

نحن.. وهم

لواء.حمدى البطران

أيمن الظواهرى «1»

لواء. محسن الفحام

اليوم العالمى للصداقة

صور

الشوط الأول: الأهلى يهز شباك الاتحاد بثنائية

هدف الأهلى الملغى أمام فاركو فى الدورى المصرى

الأهلى وفاركو.. تعادل سلبى فى الشوط الأول

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تعلن انتهاء العملية العسكرية ضد غزة رسميًا

بوساطة مصرية.. بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

إسرائيل تشكر مصر على جهودها في وقف إطلاق النار مع الجهاد الإسلامي بغزة