الإثنين 08 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

ضبط 4400 كرتونة مواد غذائية مجهولة المصدر بحملات تموينية بالشرقية

مواد غذائية مجهولة
مواد غذائية مجهولة المصدر
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ضبطت مديرية التموين بالشرقية، 4 آلاف و400 كرتونة مواد غذائية مجهولة المصدر داخل أحد المخازن خلال حملات تموينية على الأنشطة التجارية بمركز بلبيس، في إطار تكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمصانع والمخابز ومحطات الوقود والصيدليات والمخازن وكافة الأنشطة التجارية للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وبناء على ورود معلومات لمديرية تموين الشرقية تفيد بوجود مخزن لتجميع سلع منتهية الصلاحية بناحية عرب البياضين التابعة للوحدة المحلية بأولاد سيف بنطاق مركز بلبيس.. فتوجهت حملة من إدارة تموين بلبيس برئاسة أبوطالب صلاح الدين مدير الإدارة، إلى المكان محل الشكوى وتلاحظ وجود سيارات محمل بها كراتين مواد غذائية ومقرمشات للأطفال، وتم حصرها والتي تقدر بـ 4400 كرتونة، وتم تحرير المحضر رقم 15589 جنح بلبيس ضد "م . س. ا" لحيازته سلع منتهية الصلاحية.

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