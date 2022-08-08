الإثنين 08 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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عالم

كوريا الشمالية تعقد اجتماعين رئيسيين أحدهما لمراجعة سياسة مكافحة كورونا

كوريا الشمالية
كوريا الشمالية
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قالت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية، اليوم الإثنين (بالتوقيت المحلي)، إن كوريا الشمالية ستعقد اجتماعين رئيسيين، أحدهما لمراجعة سياسة البلاد لمكافحة جائحة كورونا خلال الأسابيع المقبلة، مع إعلانها عدم وجود إصابات جديدة بـ«كوفيد-19» منذ أواخر يوليو، حسب «رويترز».

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الرسمية، أن مجلس الشعب الأعلى (برلمان كوريا الشمالية) سيجتمع في السابع من سبتمبر لمناقشة قوانين الأدوية والحماية الذاتية وتطوير الفضاء.

وبشكل منفصل، قررت كوريا الشمالية عقد اجتماع عام للقيام بمراجعة طارئة لمكافحة الجائحة في أوائل أغسطس "لتأكيد التوجه الجديد" في سياستها.

ويأتي اجتماع «كوفيد-19» في الوقت الذي قالت فيه كوريا الشمالية الأسبوع الماضي، إن جميع المصابين بالحمى قد تعافوا فيما يمثل نهاية الموجة الأولى من جائحة كورونا منذ اعترافها بتفشي الفيروس في منتصف مايو.

ولم تؤكد بيونجيانج مطلقًا عدد الأشخاص المصابين بـ«كوفيد-19»، ولكنها قالت إن نحو 4.77 مليون مريض بالحمى تعافوا تمامًا وتوفي 74 منذ أواخر أبريل.

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