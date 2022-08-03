الأربعاء 03 أغسطس 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
ads

منوعات

دعاء الصباح اليوم الأربعاء 3-8-2022

دعاء الصباح
دعاء الصباح
ads

مع شروق شمس يوم جديد، يكثر البحث عن أفضل أدعية للصباح، حيث أمرنا الله عز وجل بالدعاء والتضرع له حتى يلبى لنا مطالبنا، ويعتبر الدعاء من أفضل العبادات التي يحبها الله تعالى، فهي تقرب العبد من ربه، والله يجيب دعوة الداعي إذا دعاه، ويجب الإلحاح في الدعاء والخشوع لله، ليكن مستجابًا بإذن الله.

وتقدم لكم جريدة «الدستور» أفضل 10 أدعية للصباح

قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: "من قالَ حينَ يصبحُ اللَّهمَّ ما أصبحَ بي من نعمةٍ أو بأحدٍ من خلقِكَ فمنكَ وحدَكَ لا شريكَ لكَ فلكَ الحمدُ ولكَ الشُّكرُ فقد أدَّى شكرَ يومِهِ ومن قالَ مثلَ ذلكَ حينَ يمسي فقد أدَّى شكرَ ليلتِهِ".

قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: "مَن قالَ حينَ يصبحُ وحينَ يُمسي: سبحانَ اللَّهِ وبحمدِهِ مائةَ مرَّةٍ، لم يأتِ أحدٌ يومَ القيامةِ بأفضلَ ممَّا جاءَ بِهِ، إلَّا أحدٌ قالَ مثلَ ما قالَ، أو زادَ علَيهِ".

قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- لأبي بكر لما سأله عن دعاء يدعوه في الصباح والمساء: "قل: اللَّهمَّ عالِمَ الغَيبِ والشَّهادةِ، فاطرَ السَّمواتِ والأرضِ، رَبَّ كلِّ شيءٍ ومَليكَهُ، أشهدُ أن لا إلَهَ إلَّا أنتَ، أعوذُ بِكَ مِن شرِّ نفسي وشرِّ الشَّيطانِ وشِركِهِ، قلهُ إذا أصبَحتَ، وإذا أمسَيتَ، وإذا أخَذتَ مَضجعَكَ".

لا إله إلا الله، الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، أسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، اللهم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين.

أَصْـبَحْنا وَأَصْـبَحَ المُـلْكُ لله وَالحَمدُ لله، لا إلهَ إلاّ اللّهُ وَحدَهُ لا شَريكَ لهُ، لهُ المُـلكُ ولهُ الحَمْـد، وهُوَ على كلّ شَيءٍ قدير، رَبِّ أسْـأَلُـكَ خَـيرَ ما في هـذا اليوم وَخَـيرَ ما بَعْـدَه، وَأَعـوذُ بِكَ مِنْ شَـرِّ ما في هـذا اليوم وَشَرِّ ما بَعْـدَه، رَبِّ أَعـوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَـلِ وَسـوءِ الْكِـبَر، رَبِّ أَعـوذُ بِكَ مِنْ عَـذابٍ في النّـارِ وَعَـذابٍ في القَـبْر.

سيّد الاستغفار، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: "سَيِّدُ الِاسْتِغْفارِ أنْ تَقُولَ: اللَّهُمَّ أنْتَ رَبِّي لا إلَهَ إلَّا أنْتَ، خَلَقْتَنِي وأنا عَبْدُكَ، وأنا علَى عَهْدِكَ ووَعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ، أعُوذُ بكَ مِن شَرِّ ما صَنَعْتُ، أبُوءُ لكَ بنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، وأَبُوءُ لكَ بذَنْبِي فاغْفِرْ لِي، فإنَّه لا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إلَّا أنْتَ، قالَ: ومَن قالَها مِنَ النَّهارِ مُوقِنًا بها، فَماتَ مِن يَومِهِ قَبْلَ أنْ يُمْسِيَ، فَهو مِن أهْلِ الجَنَّةِ، ومَن قالَها مِنَ اللَّيْلِ وهو مُوقِنٌ بها، فَماتَ قَبْلَ أنْ يُصْبِحَ، فَهو مِن أهْلِ الجَنَّةِ".

"اللَّهُمَّ إنِّي أصبَحتُ أُشهِدُك، وأُشهِدُ حَمَلةَ عَرشِكَ، ومَلائِكَتَك، وجميعَ خَلقِكَ: أنَّكَ أنتَ اللهُ لا إلهَ إلَّا أنتَ، وأنَّ مُحمَّدًا عبدُكَ ورسولُكَ".

قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: "مَن قال: بسمِ اللهِ الذي لا يَضرُ مع اسمِه شيءٌ في الأرضِ ولا في السماءِ وهو السميعُ العليمِ، ثلاثُ مراتٍ، لم تصبْه فجأةُ بلاءٍ حتى يُصبحَ، ومَن قالها حينَ يُصبحُ ثلاثَ مراتٍ لم تُصبْه فجأةُ بلاءٍ حتى يُمسي".

"اللهمَّ إنِّي أعوذُ بك من الهمِّ والحزنِ، والعجزِ والكسلِ، والبُخلِ والجُبنِ، وضَلَعِ الدَّينِ، وغَلَبَةِ الرجالِ".

اللّهُمَّ إنّي أسألُكَ الْيُسْرَ بَعْدَ الْعُسْرِ، وَالْفَرَجَ بَعْدَ الْكَرْبِ، وَالرَّخاءَ بَعْدَ الشِّدَةِ، اللّهُمَّ ما بِنا مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنْكَ، لا إله إلّا أنتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأتُوبُ إلَيْكَ.


 

رئيس التحرير

وائل لطفي

محمد على.. الباشا الوطنى

الأكثر قراءة

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 3 أغسطس 2022

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 2- 8 -2022 فى مصر

أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 2- 8- 2022

رابط نتيجة الصف الثالث الثانوى 2022 وضوابط تنسيق الثانوية العامة المرحلة الأولى

نتائج الامتحانات 2022.. الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2022-1443

تاجر ذهب: الأسباب المؤدية لارتفاع سعر الذهب تجمعت فى وقت واحد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

عن الدبور جيمس لفلوك.. الذى رحل

رغدة السعيد

الحق غير المستحق

ماجد حبته

الظواهرى.. تصفية ميّت!

مؤمن المحمدي

البروفيسور فيريرا

حسين دعسة

نهاية متوقعة باغتيال زعيم القاعدة.. حقائق العملية السرية

جلال حمام

الحقيقة تبقى.. ولو طال الزمان

د. القس صفوت البياضى

من أفضل الأخبار

عيد رحيل

الفنان الموبايل

صور

مباراة حسم الزمالك قمة بيراميدز بثلاثية نظيفة

المؤتمر الصحفى للإعلان عن إطلاق مهرجان القاهرة الدراما الدورة الأولى

الجماهير تساند النادى الأهلى أمام المقاولون العرب بالدورى

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تهنئ أمريكا بنجاح اغتيال الظواهرى: العالم أصبح أكثر أمنًا

قواد السجن.. تفاصيل اغتصاب أسير فلسطينى مجندة إسرائيلية في "جلبوع"

إسرائيل تعقد جلسة لتقييم الأوضاع بعد اعتقال قيادى فى الجهاد الإسلامى