احذروا البرجر والأيس كريم.. دراسة: الأطعمة المصنعة تسبب تدهور الإدراك بنسبة 28 %

كشفت الدراسات أن الحصول على ما يصل إلى خمس سعرات حرارية يوميًا من الأطعمة المصنعة يؤدي إلى التدهور الإدراكي بنسبة 28%.

ووجد الباحثون البرازيليون الذين راقبوا 10 آلاف شخص لمدة عشر سنوات، أن أولئك الذين حصلوا على ربع سعراتهم الحرارية من الأطعمة المصنعة، بما في ذلك أيضًا المشروبات الغازية- لديهم تدهور إدراكي بنسبة 28 % و أكثر من أولئك الذين لديهم أقل.

ووفقًا لتقرير نشره موقع "the sun" عن الدراسة، فإنهم دعوا الناس إلى طهي الطعام لأنفسهم أكثر واستهلاك الأطعمة غير المصنعة مثل الحبوب والخضروات والأسماك بشكل أكثر انتظامًا، حوالي 58 % من متوسط ​​النظام الغذائي الأمريكي عبارة عن أطعمة مصنعة بينما في كندا تصل إلى 48 % كما تشير الدراسات.

وقال الخبراء إن ارتفاع نسبة السكر والملح والدهون في الأطعمة المصنعة كان وراء التدهور المعرفي السريع لأنه يزيد الالتهاب، وأضافوا أن هذه علامة واضحة على أن الناس يجب أن يطبخوا لأنفسهم في كثير من الأحيان في المنزل.

وفي الدراسة - التي قدمت اليوم في المؤتمر الدولي لجمعية ألزهايمر 2022 في سان دييغو، كاليفورنيا - تابع العلماء 10 آلاف شخص خلال الفترة من 2008 إلى 2019، حيث تم تقسيمهم بالتساوي حسب الجنس، وبلغ متوسط ​​أعمارهم 51 عامًا، وعاشوا في ستة مدن برازيلية.

وتابعت الدراسة أن كل منهم استهلك حوالي 785 سعرة حرارية من الأطعمة المصنعة يوميًا في المتوسط ​، أو 27 % من نظامهم الغذائي ثلاثة أرباعهم حصلوا على أكثر من 20٪ من سعراتهم الحرارية من الأطعمة المصنعة، وبعضهم حصل على ما يصل إلى ثلاثة أرباعهم بهذه الطريقة.

وتم تعريف الأطعمة المصنعة على أنها "منتديات صناعية" للمواد الغذائية (زيوت ودهون وسكريات ونشا وبروتينات معزولة) التي تحتوي على القليل من الأطعمة الكاملة أو لا تحتوي على أغذية كاملة وعادة ما تشتمل على ألوان المنكهات والمستحلبات وإضافات مستحضرات التجميل الأخرى، وهذا يشمل البطاطس المقلية والهامبرغر والآيس كريم والحلوى والمشروبات الغازية وغيرها.

وقام كل مشارك بملء استبيان في بداية ونهاية الدراسة حول مدخولهم الغذائي.

كما أكملوا اختبارات على تأخر استدعاء الكلمات والتعرف على الكلمات والطلاقة اللفظية لقياس التغييرات في إدراكهم.

وأظهرت النتائج أن أولئك الذين تناولوا أكثر الأطعمة المصنعة - أكثر من ربع السعرات الحرارية اليومية - لديهم معدل تدهور إدراكي بنسبة 28٪ أسرع من أولئك الذين تناولوا أقل كمية.

وتبين أيضًا أن لديهم معدل أسرع بنسبة 25 % من تدهور الوظيفة التنفيذية - منطقة الدماغ المشاركة في صنع القرار ومعالجة المعلومات.

كما كشفت أن أولئك الذين تناولوا أكثر الأطعمة فائقة المعالجة كانوا أكثر عرضة لأن يكونوا من الشباب ، والإناث ، وذوي البشرة البيضاء ، ولديهم مستوى تعليمي أعلى ولم يدخنوا أبدًا.