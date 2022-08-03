الأربعاء 03 أغسطس 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
ads

منوعات

احذروا البرجر والأيس كريم.. دراسة: الأطعمة المصنعة تسبب تدهور الإدراك بنسبة 28 %

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ads

كشفت الدراسات أن الحصول على ما يصل إلى خمس سعرات حرارية يوميًا من الأطعمة المصنعة يؤدي إلى التدهور الإدراكي بنسبة 28%.

ووجد الباحثون البرازيليون الذين راقبوا 10 آلاف شخص لمدة عشر سنوات، أن أولئك الذين حصلوا على ربع سعراتهم الحرارية من الأطعمة المصنعة، بما في ذلك أيضًا المشروبات الغازية- لديهم تدهور إدراكي بنسبة 28 % و أكثر من أولئك الذين لديهم أقل.

ووفقًا لتقرير نشره موقع  "the sun" عن الدراسة، فإنهم دعوا الناس إلى طهي الطعام لأنفسهم أكثر واستهلاك الأطعمة غير المصنعة مثل الحبوب والخضروات والأسماك بشكل أكثر انتظامًا، حوالي 58 % من متوسط ​​النظام الغذائي الأمريكي عبارة عن أطعمة مصنعة  بينما في كندا تصل إلى 48 % كما تشير الدراسات.

وقال الخبراء إن ارتفاع نسبة السكر والملح والدهون في الأطعمة المصنعة كان وراء التدهور المعرفي السريع لأنه يزيد الالتهاب، وأضافوا أن هذه علامة واضحة على أن الناس يجب أن يطبخوا لأنفسهم في كثير من الأحيان في المنزل.

وفي الدراسة - التي قدمت اليوم في المؤتمر الدولي لجمعية ألزهايمر 2022 في سان دييغو، كاليفورنيا - تابع العلماء 10 آلاف شخص خلال الفترة من 2008 إلى 2019، حيث تم تقسيمهم بالتساوي حسب الجنس، وبلغ متوسط ​​أعمارهم 51 عامًا، وعاشوا في ستة مدن برازيلية.

وتابعت الدراسة أن كل منهم استهلك حوالي 785 سعرة حرارية من الأطعمة المصنعة يوميًا في المتوسط ​، أو 27 % من نظامهم الغذائي ثلاثة أرباعهم حصلوا على أكثر من 20٪ من سعراتهم الحرارية من الأطعمة المصنعة، وبعضهم حصل على ما يصل إلى ثلاثة أرباعهم بهذه الطريقة.

وتم تعريف الأطعمة المصنعة على أنها "منتديات صناعية" للمواد الغذائية (زيوت ودهون وسكريات ونشا وبروتينات معزولة) التي تحتوي على القليل من الأطعمة الكاملة أو لا تحتوي على أغذية كاملة وعادة ما تشتمل على ألوان المنكهات والمستحلبات وإضافات مستحضرات التجميل الأخرى، وهذا يشمل البطاطس المقلية والهامبرغر والآيس كريم والحلوى والمشروبات الغازية وغيرها.

وقام كل مشارك بملء استبيان في بداية ونهاية الدراسة حول مدخولهم الغذائي.

كما أكملوا اختبارات على تأخر استدعاء الكلمات والتعرف على الكلمات والطلاقة اللفظية لقياس التغييرات في إدراكهم.

وأظهرت النتائج أن أولئك الذين تناولوا أكثر الأطعمة المصنعة - أكثر من ربع السعرات الحرارية اليومية - لديهم معدل تدهور إدراكي بنسبة 28٪ أسرع من أولئك الذين تناولوا أقل كمية.

وتبين أيضًا أن لديهم معدل أسرع بنسبة 25 % من تدهور الوظيفة التنفيذية - منطقة الدماغ المشاركة في صنع القرار ومعالجة المعلومات.

كما كشفت أن أولئك الذين تناولوا أكثر الأطعمة فائقة المعالجة كانوا أكثر عرضة لأن يكونوا من الشباب ، والإناث ، وذوي البشرة البيضاء ، ولديهم مستوى تعليمي أعلى ولم يدخنوا أبدًا.

البرجر والبطاطا المقلية خطر الإصابة بمرض ألزهايمر زيادة خطر الإصابة السعرات الحرارية اليومية من الأطعمة المصنعة المؤتمر الدولي لجمعية ألزهايمر 2022

رئيس التحرير

وائل لطفي

محمد على.. الباشا الوطنى

الأكثر قراءة

أخر أخبار نتيجة الثانوية العامة 2022.. مصادر تكشف نسبة النجاح وإعلان الأوائل

ضبط الممرضة مصورة فيديو نيرة أشرف بمستشفى المنصورة

بعد نشر «فيديو المشرحة».. والد نيرة أشرف يكشف الإجراءات التى سيتخذها

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 رسميا| رابط بوابة الثانوية العامة

نسبة النجاح في نتيجة الثانوية العامة 2022

مصادر: الفتيات يسيطرن على قائمة أوائل الثانوية العامة.. ولا «درجة نهائية»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسراء شوقي

عن المضيق والأزمة الأمريكية - الصينية..«بيلوسي» تضع واشنطن وبكين على حافة النار

إبراهيم داود

عن الدبور جيمس لفلوك.. الذى رحل

رغدة السعيد

الحق غير المستحق

ماجد حبته

الظواهرى.. تصفية ميّت!

مؤمن المحمدي

البروفيسور فيريرا

حسين دعسة

نهاية متوقعة باغتيال زعيم القاعدة.. حقائق العملية السرية

جلال حمام

الحقيقة تبقى.. ولو طال الزمان

د. القس صفوت البياضى

من أفضل الأخبار

صور

مباراة حسم الزمالك قمة بيراميدز بثلاثية نظيفة

المؤتمر الصحفى للإعلان عن إطلاق مهرجان القاهرة الدراما الدورة الأولى

الجماهير تساند النادى الأهلى أمام المقاولون العرب بالدورى

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تعتقل القيادي"بسام السعدي".. ما هي سيناريوهات رد الجهاد الإسلامي؟

إسرائيل تهنئ أمريكا بنجاح اغتيال الظواهرى: العالم أصبح أكثر أمنًا

قواد السجن.. تفاصيل اغتصاب أسير فلسطينى مجندة إسرائيلية في "جلبوع"