أزمة تصريحات سيد عبدالحفيظ تتصاعد.. بيان جديد لمحمود الخطيب

وجه محمود الخطيب، رئيس النادى، الدعوة إلى مجلس إدارة شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي، للاجتماع بشكل

عاجل، لمناقشة ما جرى من قناة الأهلي مؤخرا.

كما وجه الكابتن محمود الخطيب ببث الفيديو الخاص بتصريحات الكابتن سيد عبدالحفيظ عقب مباراة الأمس، والذى

تم حذفه من حساب قناة الأهلي الفضائية، على جميع الحسابات الرسمية للنادى.

كانت الحسابات الرسمية لقناة النادي الأهلي عبر "يوتيوب" و"فيسبوك" و"تويتر"، قد حذفت تصريحات سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، عقب مباراة أمس مع الجونة، التي انتهت بفوز النادي الأهلي بهدفين نظيفين. قرار الحذف لم يعلن أسبابه داخل أروقة القناة.