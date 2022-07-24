السيطرة على حريق فى منزل الفنان أحمد شاكر

تمكنت الحماية المدنية، اليوم الأحد، من السيطرة على حريق شب في عقار سكني يقطن به الممثل أحمد شاكر.

وكان قد نشر الفنان أحمد شاكر، مقطع فيديو وصورا للحريق، على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، معلقًا: «الحمد لله رب العالمين على لطفه وستره وفضله، عدت مرة أخرى أنا وأسرتي للعمارة التي أسكن بها بعد هذا الحريق المروع ومعاناة النزول سريعا في هذا الرعب والبيات خارج المنزل ليومين».



وأضاف: «قدر ولطف (وكان فضل الله عليك عظيما)، كل الشكر لرجال المطافئ ورجال الأمن على سرعة المبادرة»