الأحد 24 يوليو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السيطرة على حريق فى منزل الفنان أحمد شاكر

حريق في منزل الفنان
حريق في منزل الفنان أحمد شاكر
ads

تمكنت الحماية المدنية، اليوم الأحد، من السيطرة على حريق شب في عقار سكني يقطن به الممثل أحمد شاكر.

وكان قد نشر الفنان أحمد شاكر، مقطع فيديو وصورا للحريق، على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، معلقًا: «الحمد لله رب العالمين على لطفه وستره وفضله، عدت مرة أخرى أنا وأسرتي للعمارة التي أسكن بها بعد هذا الحريق المروع ومعاناة النزول سريعا في هذا الرعب والبيات خارج المنزل ليومين».

وأضاف: «قدر ولطف (وكان فضل الله عليك عظيما)، كل الشكر لرجال المطافئ ورجال الأمن على سرعة المبادرة»

رئيس التحرير

وائل لطفي

23 يوليو.. ثورة الضرورة والممكن

الأكثر قراءة

زوج يضبط زوجته فى أحضان شاب ويكتشف مفاجأة فى العلاقة

المحكمة فى حيثيات حكم «قاتل نيرة أشرف»: «إذاعة الإعدام على الهواء»

«كنت بقطع اللحمة».. تفاصيل جديدة في واقعة مقتل «مدرس المنوفية» على يد زوجته

موظف في حيثيات إعدام قاتل «نيرة»: «حاولت تلقينها الشهادة»

قاتل «نيرة أشرف» فى حيثيات إعدامه: «عملت موديل ونكثت بعهودها»

موعد ظهور نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2022 برقم الجلوس رسميًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

جولة الرئيس الأوروبية

د.أحمد الخميسى

حجرة ثالثة داخل الـقلب

حسين دعسة

رئيسة صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي في الأردن: رؤية تشاركية في النهوض الاقتصادي

أسماء محفوظ

منظومة الزواج والحوار الوطنى

صفاء النجار

مع غياب المنطق العقلى.. لا عزاء للمجددين

سارة شريف

خارج الحدود

ماجد حبته

ثورة 23 يوليو

مؤمن المحمدي

حبيبى يا رقة

صور

حصاد العنب

تشييع جثمان والد الفنانة نهلة سلامة

القمة 125.. تكريم الزمالك بلقب كأس مصر

محطة تل أبيب

المزيد

إيران تعلن تفكيك شبكة مرتبطة بالموساد الإسرائيلى

بحرية الاحتلال الإسرائيلى تستهدف مراكب الصيادين شمال قطاع غزة

فلسطين: إصابة شاب إثر اعتداء مستوطنين عليه فى جنين