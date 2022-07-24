المشدد 3 سنوات لعامل بسبب حيازته بانجو فى الشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه؛ لاتهامه بحيازة مواد مخدرة هيروين بقصد الاتجار، وسلاح ناري فرد خرطوش.



صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين علاء الدين حمدي قنديل، وباسم يسري جاويش، وطارق أحمد الحلوانى، وأمانة سر محمد عفت.



تعود أحداث القضية لشهر مارس المنصرم من العام الجارى، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بلبيس، يفيد قيام ضباط الأجهزة الأمنية بضبط صلاح م ص 35 عاما عامل بناء مقيم دائرة مركز بلبيس، لحيازته كمية من جوهر البانجو المخدر بقصد الاتجار، وسلاح ناري فرد خرطوش.



تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالته إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.