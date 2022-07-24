الأحد 24 يوليو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

طائرات مجهولة تقصف الجيش التركى شرقى سوريا

طائرات مجهولة تقصف
طائرات مجهولة تقصف الجيش التركى
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انفجارات ضخمة دوت ضمن مناطق سيطرة الجيش التركي والفصائل التركمانية الخاضعة لها عند منتصف ليل السبت الأحد، جراء قصف نفذته طائرات مجهولة.

 

وذكرت مصادر لوكالة سبوتنيك الروسية محلية بريف الحسكة أن دفقة من الصواريخ أطلقتها طائرات حربية استهدفت مواقع الفصائل "التركمانية" الخاضعة للجيش التركي في قرى (المحمودية وعنيق الهوى والجمو) وفي ريفي بلدة تل تمر ومدينة رأس العين الواقعة تحت نفوذ الجيش التركي شمالي غربي محافظة الحسكة.

 

وأشارت إلى أنه تمت مشاهدة وميض القصف في المحمودية وخربة جمو والداؤودية وريف العالية، وفي نقاط التماس مع قوات "قسد" في بلدة أبو راسين وتل تمر، دون ورود معلومات عن الخسائر البشرية.

 

إلى ذلك، نشر نشطاء ومغردون على "تويتر" تغريدات قالوا من خلالها إن طائرات حربية مجهولة استهدف بأربع غارات قرية المحمودية بمحيط بلدة تل تمر شمال محافظة الحسكة.

 

وأشاروا إلى أن المعلومات الأولية تفيد بأنه تم استهداف مقرات عسكرية يما يسمى "فرقة الحمزة" و"أحرار الشرقية" الموالين لتركيا.

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وائل لطفي

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