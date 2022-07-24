الأحد 24 يوليو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مؤسسة النفط الليبية: بدء ضخ الغاز من حقل «الفارغ» إلى محطة «السرير»

حقل الفارغ
حقل الفارغ
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أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، مساء السبت، أن حقل "الفارغ" أكبر حقول الغاز في ليبيا بدأ اليوم عملية ضخ الغاز إلى محطة كهرباء السرير.

 

وقالت المؤسسة، في بيان لها عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك": "بدء الضخ في محطة كهرباء السرير سيساهم في تخفيف ساعات طرح الأحمال الكهربائية مع دخول محطة السرير للشبكة".

 

وأضاف البيان أن العودة تأتي في الوقت الذي يقترب فيه إنتاج النفط الخام من المليون برميل يوميا مع استمرار العمل للوصول إلى مليون ومئتي ألف برميل خلال الفترة القليلة المقبلة.

 

ويقع حقل الفارغ التابع لشركة الواحة للنفط، على بعد 60 كيلومترا إلى الجنوب الغربي من حقل جالو.

 

مؤسسة النفط تعلن رفع حالة القوة القاهرة

ولاحقا، عبرت المؤسسة الوطنية للنفط عن سعادتها بمساهمتها الجزئية في التقليل من معاناة المواطن، وذلك عبر رفع حالة القوة القاهرة وإعادة إنتاج النفط وضخ الغاز إلى محطات توليد الكهرباء.

 

توقف الكهرباء بسبب الاشتباكات 

هذا وفي وقت سابق، أعلنت الشركة العامة للكهرباء، في منشور لها، توقف دائرة النقل الرئيسية جهد (220ك ف) رقم 2 الرابطة بين محطة بئر الاسطى ميلاد ومحطة عين زارة ووقوع أضرار جسيمة بالمواصلات الهوائية نتيجة الاشتباكات المسلحة التي حدثت يومي الخميس والجمعة.

 

وأوضحت الشركة العامة للكهرباء أن العمل جاري على صيانة وإصلاح تلك الأضرار من قبل فرق الصيانة.

 

وشهدت العاصمة طرابلس يومي الخميس والجمعة اشتباكات مسلحة بين جهازي الردع والحرس الرئاسي، ما أدى إلى سقوط قتلى والجرحى، حسب الصحف المحلية.

 

واستخدمت، في هذه الاشتباكات كل أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة.

 

وأظهرت مقاطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي استخدام الأسلحة المتوسطة وسط الأحياء السكنية وإغلاق الطرقات.

 

وأثارت الاشتباكات حالة من الرعب والهلع بين المدنيين، خاصة العالقين في موقع الاشتباكات.

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مؤسسة النفط الليبية ضخ الغاز حقل الفارغ محطة السرير ليبيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

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