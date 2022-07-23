بايدن: وضع سقف لأسعار النفط الروسى سيسمح بخفض سعر الوقود فى البلاد

قال الرئيس الأمريكى جو بايدن، إن وضع سقف لأسعار النفط الروسي سيسمح للولايات المتحدة بخفض أسعار الوقود في البلاد.

وأضاف “بايدن” خلال اجتماع مع مساعديه عبر الفيديو، أن سعر البنزين ينخفض لـ 38 يوما على التوالى، لافتا إل أن ذلك جاء نتيجة للإجراءات التى اتخذتها إدارته لزيادة إنتاج النفط فى الولايات المتحدة والإفراج عنه من الاحتياطى الاستراتيجي.

وتابع: "نسعى إلى أن انخفاض سعر البنزين في محطات الوقود مع انخفاض سعر النفط... والخبر الجيد أن ذلك يحدث، لكنه لا يحدث بسرعة كافية. وحققنا نجاحا، لكن الأسعار لا تزال مرتفعة".