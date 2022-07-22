الدفاعات الجوية تتصدى لهجوم إسرائيلى فى سماء دمشق

تصدت الدفاعات الجوية لهجوم إسرائيلي في سماء دمشق ، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أعلن المتحدث باسم القوات الروسية في سوريا أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت طائرتين بدون طيار قرب قاعدة حميميم الجوية الروسية غربي سوريا.

وأكد المتحدث العسكري، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية، أن الجماعات المسلحة تواصل محاولاتها للهجوم على قاعدة حميميم بالطائرات المسيرة.

وأضاف إن قاعدة حميميم تعمل بشكل طبيعي، ولم تقع إصابات أو أضرار نتيجة الهجوم.