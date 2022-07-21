الحكم على سائقين بالإعدام لاتهامهما بقتل سائق توك توك فى البحيرة

قضت محكمة جنايات دمنهور برئاسة المستشار أشرف عبدالحفيظ عياد، وعضوية المستشارين إيهاب حشمت الشنوانى، ومحمد عبدالحميد السعدنى، وسكرتارية خالد يوسف، منذ قليل، بالإعدام على سائقين لاتهامهما بقتل سائق توك توك لسرقته.

كانت المحكمة وبإجماع آراء أعضائها قد أحالت أوراق القضية إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في معاقبة المتهمين "صلاح ال" ومحمد ع" بالإعدام شنقًا عما أسند إليهما من تهم القتل والسرقة.

وترجع وقائع القضية إلى يوم 26 ابريل 2020، بمركز وادى النطرون، بعد قيام المتهمين باستدراج المجنى عليه إسلام عاطف الصاوى، سائق توك توك إلى أحد الأماكن النائية وقام الأول بتقييده، وقام الثانى بذبحه وطعنه عدة طعنات برقبته وبطنه بنية إزهاق روحه فأحدثت به الإصابات التى أودت بحياته، وقاما بسرقة مبلغ مالى كان بحوزته وشرعا فى سرقة الدراجة البخارية توك توك من المجنى عليه.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين وأحالتهما النيابة العامة محبوسين للمحكمة التى أصدرت حكمها المتقدم.