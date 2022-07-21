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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

سعر الحديد والأسمنت للمستهلك اليوم الخميس 21-7-2022

سعر الحديد والأسمنت
سعر الحديد والأسمنت
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شهدت أسعار مواد البناء -سعر الحديد و الأسمنت- تراجع جديد في الأسعار خلال الأسبوع الجاري، رغم ارتفاع الأسعار التي شهدها السوق المصري منذ قرار الحكومة برفع سعر المشتقات البترولية.

وسجل أسعار مواد البناء وخاصة سعر الحديد أدنى سعر له خلال هذه الفترة، بعد أن ارتفع بمستويات قياسية في الشهور الأولى من هذا العام، وخاصة في إبريل متأثرة بالأحداث السياسية والاقتصادية العالمية.
سعر الحديد اليوم للمستهلك 

بلغ سعر الحديد الاستثماري للطن 17634.67 جنيه مصري.

بلغ سعر حديد عز للطن 17397.86 جنيه مصري.

بلغ سعر الحديد في مصر- الجيوشي  17900 جنيه للطن تسليم أرض المصنع.

وصل سعر حديد  الجارحي 17850 جنيهًا للطن تسليم أرض المصنع.

سعر حديد عنتر 17500 جنيه مصري للطن تسليم أرض المصنع.

بلغ سعر حديد المصريين 18070 جنيهًا مصريًا للطن تسليم أرض المصنع.

بلغ سعر حديد مصر ستيل 18000 جنيه مصري  للطن تسليم أرض المصنع.

بلغ سعر حديد السويس 18070 جنيهًا مصريّا للطن تسليم أرض المصنع.
سعر حديد بشاي 18075 جنيهًا للطن تسليم أرض المصنع.

سعر حديد العشري 18000 جنيه مصريّا للطن تسليم أرض المصنع.

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سعر حديد التسليح اليوم 

بلغ سعر الحديد في شركة عز نحو 17397.86 جنيه مصري.

بلغ سعر حديد  مصر ستيل 18900 جنيه مصري.
بلغ سعر حديد السويس 19100 جنيه مصري.

 سجل سعر الحديد في المصريين 19100 جنيه مصري  للطن.

سعر الأسمنت اليوم في مصر 

استقرت أسعار الأسمنت خلال تعاملات اليوم بعد انخفاضها بقيمة كبيرة خلال الشهور الأخيرة مع تراجع أسعار كافة مواد البناء، وجاء سعر الأسمنت كالتالي: 

 وصل سعر الأسمنت الرمادي للطن 1347.46 جنيه مصري.  

وصل سعر طن الأسمنت أرض المصنع الأسمنت المسلح 1550 جنيهًا مصريًا للطن.

بلغ سعر أسمنت النصر 1480 جنيهًا مصريًا للطن.

وبلغ سعر اسمنت قنا 1340 جنيها مصريًا  للطن.

وبلغ سعر أسمنت السويس 1370 جنيهًا مصريًا  للطن.

بلغ أسمنت السويدي أرض المصنع 1350 جنيهًا مصريًا  للطن.

بلغ سعر أسمنت المخصوص 1380 جنيهًا للطن.

بلغ سعر أسمنت الممتاز 1480 جنيهًا للطن.

بلغ سعر اسمنت حلوان 1390 جنيهًا للطن.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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