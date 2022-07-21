الخميس 21 يوليو 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

مواقيت الصلاة اليوم فى مصر ودعاء الصباح

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة
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يتحرى المسلمون مواقيت الصلاة لتأديتها في مواعيدها الصحيحة، والتي تختلف من محافظة لأخرى وتهيب دائما دار الافتاء المسلمون مراعاة فروق التوقيت في  الصلوات.

 

 وتقدم “الدستور” لقرائها خدمة مواقيت الصلاة بأكبر محافظات مصر.


وتعرض في ذات التقرير أهم الأدعية التي يتقرب بها العبد الي ربه خلال أوقات الصلاة وخاصة دعاء الصباح أو دعاء الفجر، وهي من أكثر الأوقات التي يتحراها العباد للدعاء.


مواقيت الصلاة اليوم  فى القاهرة



* صلاة الفجر 3:24  ص.
* صلاة الظهر 12:01م.
* صلاة العصر 38: 3 م.
*صلاة المغرب 6:57 م
* صلاة العشاء 8:26 م.

 

مواقيت الصلاة اليوم في الإسكندرية   
     


* صلاة الفجر 3:24 ص
* صلاة الظهر 12:06 م.
* صلاة العصر 3:45 م.
* صلاة المغرب 7:04 م
* صلاة العشاء 8:36 م.  
    


مواقيت الصلاة اليوم بشرم الشيخ

 

* صلاة الفجر 3:20 ص.
* صلاة الظهر 11:49 ص.
* صلاة  العصر 3:21 م.
* صلاة المغرب 6:41 م.
* صلاة العشاء 8:07 م.     
 

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مواقيت الصلاة اليوم  فى أسوان 
 


*صلاة الفجر 3:35  ص.
* صلاة الظهر 11:55 ص.
* صلاة العصر 20: 3 م.
* صلاة المغرب 6:42 م.
*صلاة العشاء 8:04 م.


دعاء الصباح 


الدعاء من أهم العبادات التي يتقرب بها العبد من ربه، وهناك أوقات مستحب فيها الدعاء ومنها وقت الفجر، لذا يبحث الكثير من المسلمين عن دعاء الصباح أو دعاء الفجر، ومنها :

بسم الله الذي لا يضر مع اسمه أذى، بسم الله الكافي، بسم الله المعافي.
بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، بسم الله على نفسي وديني، بسم الله على أهلي ومالي. 

من دعاء الصباح : بسم الله على كل شيء اعطاني ربي، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أعوذ بالله مما أخاف وأحذر، الله ربي لا أشرك به شيئًا، عز جارك وجل ثناؤك، وتقدست أسماؤك، ولا إله غيرك.

من دعاء الفجر : اللهم إني أعوذ بك من شر كل جبار عنيد، وشيطان مريد، ومن شر قضاء السوء، وشر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم

ومن دعاء الصباح : اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

من دعاء الفجر و  أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علمًا، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على كل شيء قدير فيديو دعاء الفجر المستجاب لقضاء الحوائج والفرج العاجل .

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وائل لطفي

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