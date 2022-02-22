الثلاثاء 22 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

موعد انتهاء تسجيل استمارة الثانوية العامة 2022 الإلكترونية (رابط التقديم)

الثانوية العامة
الثانوية العامة

موعد انتهاء تسجيل استمارة الثانوية العامة 2022 الإلكترونية، يبحث الكثير عنه، حيث انطلقت المدارس الثانوية بالمحافظات، في استلام الاستمارات الإلكترونية للطلاب المتقدمين للامتحانات الصف الثالث الثانوي، والتي جاء فتح باب التسجيل لها يوم 25 يناير الماضي علي الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني “الرسمي”.

 تسجيل استمارة الثانوية العامة 2022 الإلكترونية

3 مارس آخر موعد لتسليم الاستمارات الإلكترونية للمدارس
ومن هذا الجانب، أوضحت وزارة التربية والتعليم، أن أخر توقيت  لتسليم الطلاب المنتظمين الاستمارات الإلكترونية للمدارس يوم الخميس الذي يوافق 3 مارس 2022، ويوم الخميس الموافق 7 أبريل القادم لطلاب المنازل في هذه المرحلة، مؤكدًا أنه لن يتم قبول أي استمارة من أي طالب تخلف عن هذه التوقيتات مهما كانت الأسباب الموجهة.

رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2022 الإلكترونية

وأما بخصوص الرابط الرسمي لملء استمارات الطلاب، ويتساءل العديد من الطلاب عن الرابط الخاص بتحرير الاستمارة الالكترونية، ويمكن للطلاب والطالبات التسجيل من خلال الرابط التالي: من هنا.

خطوات تسجيل استمارة الثانوية العامة 2022

-(الخطوة الأولى): التأكد من أن تاريخ الاستمارة، بتاريخ هذه السنة الدراسية 2021 / 2022

-(الخطوة الثانية): مراجعة الاسم ليكون اسم الطالب كما هو مدون بشهادة ميلاده

-(الخطوة الثالثة): لا بد أن يكون مع الطالب صورة شهادة ميلاده لمراجعة الاسم والرقم القومي ومحل الميلاد ومحافظة الميلاد قبل طباعة الاستمارة

-(الخطوة الرابعة): مراجعة الشعبة واللغة الثانية والديانة قبل طباعة الاستمارة

-(الخطوة الخامسة): مراجعة مواد التخصص أسفل الاستمارة

وعلى صعيد متصل، شددت وزارة “التربية والتعليم”، على المدارس الثانوية بمراجعة استمارات الطلاب ومراجعة المواد التي سوف يؤدي بها الطالب امتحانه في الشعبتين الأدبية والعلمية «علوم ورياضة» ، والبيانات الخاصة لكل طالب وصحتها «الشعبة، اللغة الأجنبية الأولي، اللغة الأجنبية الثانية، الديانة، المواد المترجمة، مواد الرسوب»، كما ناشدت الوزارة، الإدارات التعليمية، بالتأكد من قيد الطلاب بالمدارس الخاصة بمصروفات، ومراجعة صحة حصول الطلاب على إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي. 

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