مع ركود حركة الشراء.. تعرف على سعر السمك اليوم الخميس 21-7-2022

تواجه عملية بيع وشراء الأسماك حالة من الركود خلال الفترة ما ساهم في تراجع سعر السمك في أسواق الجملة، ولكن يختلف سعر السمك من محافظة لأخرى، فيتراجع سعره بشكل كبير في المحافظات الساحلية عن المحافظات الأخرى.

ويعرض الدستور في السطور التالية سعر السمك اليوم سواء سعره بالجملة أو سعر السمك في سوق العبور.

سعر السمك بالجملة اليوم



*سجل السمك البلطي مقاس رقم 1 سعر 26 إلى 28 جنيها بسوق الجملة

*سجل البلطي مقاس 2 من 22 إلى 24 جنيها.

* بلغ سعر السمك البلطى الأسوانى من 20 إلى 40 جنيها، .

*بلغ سعر السمك الفيليه البلطى 30 إلى 160 جنيها.

*بلغ سعر السمك قشر البياض 80 إلى 110 جنيهات.

*سجل سعر البياض الأملس مقاس 1 تسجيل مستويات 60 إلى 90 جنيها.

* قراميط 10 إلى 20 جنيها.

* الثعابين 40 إلى 200 جنيه

*السمك مكرونة الخليجى 52 إلى 60 جنيها.

* سمك المكرونة السويسى 60 إلى 75 جنيها.

*بلغ سعر الجمبرى الجامبو مقاس 2 ما قيمته 155 إلى 255 جنيها.

*بلغ الجمبرى مقاس 2 مجمد بلغ 90 إلى 170 جنيها.

* سعر سمك البياض الأملس مقاس 1 تسجيل مستويات 60 إلى 90 جنيها

*سعر سمك والبرانيس الإسكندرانى 60 إلى 74 جنيها.

*بلغ سعر الجمبرى مقاس 3 من 170 إلى 140 جنيها.





أسعار السمك في سوق العبور اليوم

*سعر كيلو سمك البلطي من 30إلى 40 جنيه.

*سعر كيلو فيليه البلطى من 50 الى 80 جنيه.

*سعر كيلو البياض البلدي 50 جنيه.

*سعر كيلو البلطى الأسواني من 35 إلى 45 جنيه.

*سعر كيلو الكابوريا من 70 إلى 150 جنيه حسب الحجم .

*سعر كيلو الجمبرى الصغير من 100 الى 140 جنيه.

*سعر كيلو الجمبرى الوسط 250 جنيه.

*سعر كيلو الجمبرى الجامبو 350 جنيه.

*سعر كيلو الجمبرى المجمد 90 جنيه.

*سعر كيلو القراميط 40جنيه.

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