الأربعاء 20 يوليو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس شخص سرق أموالا ومجوهرات من فيلا والده بالتجمع

حبس شخص
حبس شخص
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أمرت النيابة العامة حبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معه لقيامه بسرقة أموال ومجوهرات من فيلا والده بأسلوب "التسلق" وإعادة كافة المسروقات.

تبلغ لقسم شرطة التجمع الأول من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم، بأنه حال عودته وزوجته لمسكنه اكتشف وجود كسر بالخزينة الخاصة به وسرقة كمية من المشغولات الذهبية - عملات "أجنبية – محلية" – مفتاح سيارة ملك زوجته – جهاز DVR الخاص بالكاميرات من داخل مسكنه.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد السيارة المُستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وتبين أنها مقيدة باسم الشركة ملك المُبلغ وحيازة نجله، مقيم بدائرة القسم، وأن الأخير وراء ارتكاب الواقعة، تم ضبطه حال استقلاله السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق" وقرر فى سبيل ذلك استغل عدم وجود والده وزوجته بالمسكن محل البلاغ، وتمكن من تسلق السور الخارجى للمسكن والدخول والاستيلاء على المسروقات من داخل الخزينة عقب قيامه بكسرها باستخدام مفك وجاكوش، كما تم بإرشاده ضبط كافة المسروقات بمسكنه. 

وباستدعاء المجني عليه تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

حبس شخص رقة اموالا ومجوهرات

رئيس التحرير

وائل لطفي

الباب المفتوح

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