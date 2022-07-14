الجمعة 15 يوليو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحقيق فى واقعة مصرع شاب أثناء التنقيب عن الآثار بمنطقة الهرم

التنقيب عن الاثار
التنقيب عن الاثار
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تجري النيابة العامة بالجيزة، تحقيقات موسعة في واقعة مصرع شاب انهالت عليه الرمال أثناء الحفر والتنقيب عن الآثار بجوار المتحف المصري الكبير بمنطقة الهرم وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من قسم بولاق الدكرور يفيد بإبلاغ شخص عن وفاة شقيقه داخل حفرة بجوار المتحف المصري الكبير بمنطقة الهرم، ودفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بفرق إنقاذ بري مدعومين بالمعدات اللازمة تنسيقا مع حي الهرم.

وتمكنت قوات الإنقاذ البري من انتشال الجثة من داخل الحفر، وتبين أنه عامل يبلغ من العمر 16 سنة، وتم نقل الجثة الى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وكشفت التحريات الأولية أنه أثناء قيام الصبى بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار  خلسة بجوار المتحف المصري الكبير بمنطقة الهرم، انهارت عليه الحفرة مما أسفر عن مصرعه ولا توجد شبهة جنائية فى الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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