الأربعاء 13 يوليو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تعرف على التحويلات المرورية بعد غلق محور صفط اللبن

التحويلات المرورية
التحويلات المرورية
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وضعت الإدارة العامة لمرور الجيزة، بعض التحويلات المرورية بعد قرار غلق محور صفط اللبن لمدة 20 دقيقة لتنفيذ أعمال مشروع مترو الأنفاق الخط الثالث "المرحلة الثالثة" أعلى (كوبرى ثروت – خط السكة الحديد) بالاتجاه القادم من جامعة القاهرة اتجاه الطريق الدائرى، وذلك لتيسير الحركة المرورية أمام قائدى السيارات.

وأوضحت الإدارة العامة لمرور الجيزة التحويلات المرورية وهي كالتالى:

ـ حركة المركبات القادمة من جامعة القاهرة وترغب فى السير إتجاه الطريق الدائرى تقوم بالسير يمينًا اتجاه شارع أحمد الزيات حتى شارع التحرير ثم الدوران والعودة اتجاه شارع السودان ثم الدخول يسارًا والصعود مطلع صفط اللبن اتجاه الطريق الدائرى.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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