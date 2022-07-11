الإثنين 11 يوليو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس تشكيل عصابى بتهمة غسل ملايين الجنيهات من تجارة المخدرات

حبس
حبس
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قررت النيابة العامة، حبس عناصر تشكيل عصابى 15 يوما على ذمة التحقيقات احتياطيا فى ضوء الاتهامات المنسوبة إليهم بغسل الأموال من حصيلة تجارة المخدرات.

وكشفت التحريات التى تسلمتها النيابة ارتكاب غسل الأموال عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك ومكاتب البريد وقيامهم بشراء العقارات والأراضى الزراعية بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها، وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ 7 ملايين جنيه تقريبًا.

كانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات اتخذت الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابى مكون من 4 عناصر إجرامية "لأحدهم معلومات جنائية" - مقيمين بمحافظة البحيرة لقيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة. 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار العرض على النيابة العامة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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