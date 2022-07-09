النيابة تجرى معاينة لمسرح جريمة قتل شاب فى القليوبية

أجرت النيابة العامة في القليوبية معاينة لمسرح جريمة قتل شاب بطلق نارى من فرد خرطوش بمنطقة كفر الشهاوى خاطر دائرة مركز شرطة كفر شكر.

وتبين سرقة "هارد كاميرات المراقبة" بموقع الحادث عبارة عن مخزن للمواد البلاستيكية يضم كسارة بلاستيك وغيرها من المعدات.

وكشف شهود عيان بالواقعة أنه أثناء ذهاب إحدى السيدات للمقابر في الصباح الباكر عقب الانتهاء من صلاة عيد الأضحى المبارك لزيارة نجليها اللذين فقدتهما مؤخرا وأثناء مرورها بموقع الجريمة وجدت الشاب ملقى على وجهه ومصاب بطلق نارى بالرأس فصاحت السيدة

وعلى الفور تجمع أهالى القرية وأبلغوا قوات الأمن ورجال البحث الجنائى بكفر شكر الذين تواجدوا على الفور بموقع الحادث، وفرض كردون أمني والبحث للتوصل لتفاصيل الواقعة.

وأوضح جيران المجنى عليه بالمنطقة أن والد المجنى عليه توفى منذ عام تقريبا، وأن المجنى عليه هو الابن الأوسط بين 3 أشقاء، كما أنهم يتمتعون بسيرة طيبة وسمعة حسنة وأنهم لا يثيرون المشاكل أبدا، مشيرين إلى أنهم يعملون بالمكان منذ ما يزيد عن 7 سنوات.

وتكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من جهودها لكشف لغز العثور على جثة شاب لقي مصرعه بطلق نارى بالرأس بمنطقة كفر الشهاوي خاطر التابعة لدائرة مركز شرطة كفر شكر بمحافظة القليوبية.