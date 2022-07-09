السبت 09 يوليو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النيابة تجرى معاينة لمسرح جريمة قتل شاب فى القليوبية

مسرح جريمة
مسرح جريمة
ads

أجرت النيابة العامة في القليوبية معاينة لمسرح جريمة قتل شاب بطلق نارى من فرد خرطوش بمنطقة كفر الشهاوى خاطر دائرة مركز شرطة كفر شكر.

وتبين سرقة "هارد كاميرات المراقبة" بموقع الحادث عبارة عن مخزن للمواد البلاستيكية يضم كسارة بلاستيك وغيرها من المعدات.

وكشف شهود عيان بالواقعة أنه أثناء ذهاب إحدى السيدات للمقابر في الصباح الباكر عقب الانتهاء من صلاة عيد الأضحى المبارك لزيارة نجليها اللذين فقدتهما مؤخرا وأثناء مرورها بموقع الجريمة وجدت الشاب ملقى على وجهه ومصاب بطلق نارى بالرأس فصاحت السيدة 
وعلى الفور تجمع أهالى القرية وأبلغوا قوات الأمن ورجال البحث الجنائى بكفر شكر الذين تواجدوا على الفور بموقع الحادث، وفرض كردون أمني والبحث للتوصل لتفاصيل الواقعة.

وأوضح جيران المجنى عليه بالمنطقة أن والد المجنى عليه توفى منذ عام تقريبا، وأن المجنى عليه هو الابن الأوسط بين 3 أشقاء، كما أنهم يتمتعون بسيرة طيبة وسمعة حسنة وأنهم لا يثيرون المشاكل أبدا، مشيرين إلى أنهم يعملون بالمكان منذ ما يزيد عن 7 سنوات.

وتكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من جهودها لكشف لغز العثور على جثة شاب لقي مصرعه بطلق نارى بالرأس بمنطقة كفر الشهاوي خاطر التابعة لدائرة مركز شرطة كفر شكر بمحافظة القليوبية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

«مصر الرقمية».. حلم.. وليس شعارًا

الأكثر قراءة

«هددنى هيولع فيا».. آمال أبوالمجد تتحدث لـ«الدستور» عن أزمتها مع زوجها

رسائل تهنئة بعيد الأضحى المبارك جديدة 2022 رسمية وبين الأصدقاء

أفضل صور ورسائل التهاني للأحباب بعيد الأضحى عام 2022

موعد صلاة عيد الأضحى في جميع المحافظات

برقيه تهنئه بعيد الاضحى المبارك 2022

تعرف على موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في جميع محافظات مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

سمير رجب ومحمود الخطيب

د. منى حلمى

تجليات فقه «القفة» لذبح نساء الأمة

حسين دعسة

استقالة واغتيال.. صيف سياسي حار

صفاء النجار

غطاء الرأس من التمييز الطبقى إلى الشعار السياسى

د. بهي الدين مرسي

لذة الفشل.. رؤية خارج الصندوق

أحمد سعد زايد

كيفية تفعيل الأقليات العربية بالغرب؟

ماجد حبته

العيدية البلاستيكية!

محمد جلال فراج

عز أبويا

صور

احتفالات عيد الأضحى المبارك

احتفالات عيد الأضحى المبارك

صلاة العيد

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تحذر مواطنيها من السفر إلى سريلانكا

دور أمريكى واضح.. هذا ما جرى بين رئيس وزراء إسرائيل وأبومازن

إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلى فى نابلس