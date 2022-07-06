الأربعاء 06 يوليو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السيطرة على حريق بحى الفيلات فى البيطاش بالإسكندرية

حريق
حريق
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سيطرت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الإسكندرية، اليوم الأربعاء، على حريق نشب فى الحشائش الجافة والهيش بمنطقة الفيلات بالشارع الجديد نطاق منطقة البيطاش بالعجمي غرب المحافظة.

البداية عندما تلقت غرفة عمليات حي العجمى بلاغًا بنشوب حريق هائل فى حشائش جافة وهيش بالشارع الجديد بمنطقة البيطاش، وعلى الفور توجه رئيس حي العجمي ترافقه سيارات الحماية المدنية وقوة أمنية من قسم شرطة الدخيلة إلى محل البلاغ.

وتمكنت قوات الحماية المدنية بالتعاون مع حي العجمي في السيطرة على الحريق قبل امتداده إلى بقية العقارات السكنية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

الحماية المدنية أمن الأسكندرية حريق

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