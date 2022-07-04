المشدد 7 سنوات للمتهم بالتحرش وهتك عرض طبيبة بالقليوبية

قضت محكمة جنايات بنها برئاسة المستشار خالد الشباسى بالسجن المشدد 7 سنوات على مدرس بتهمة التحرش وهتك عرض طبيبة وصيدلانية أثناء سيرهما في الشارع بمدينة بنها دائرة قسم ثاني.

وترجع أوراق القضية عندما تلقى مأمور قسم ثاني بنها بلاغا من "طبيبة وصيدلانية" بقيام مدرس بالتحرش بهما وهتك عرض أحدهما أثناء سيره بصحبة اثنين آخرين زملائه في أحد الشوارع بمدينة بنها بمحافظة القليوبية.

تم إخطار مديرية أمن القليوبية فانتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة وتبين أنه أثناء سير " الطبية والصيدلانية " في أحد الشوارع عقب شراءهما كوبين نسكافيه وسارتا في الشارع فجأة من وراءهما المتهم " مدرس " وبصحبته اثنان آخران وقام الاول بالقاء كلام خارج عليهما وقال للمجنى عليها الاولى كلام يخدش الحياء وفجأة قام بإمساكها من منطقة حساسة في جسدها فصرخت وقامت بالقاء كوب النسكافية فى وجهه فأسرع هاربًا عقب قيام المارة في الشارع بمحاولة الإمساك به .