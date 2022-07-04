الإثنين 04 يوليو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المشدد 7 سنوات للمتهم بالتحرش وهتك عرض طبيبة بالقليوبية

حبس متهم
حبس متهم
ads

قضت محكمة جنايات بنها برئاسة المستشار خالد الشباسى بالسجن المشدد 7 سنوات على مدرس بتهمة التحرش وهتك عرض طبيبة وصيدلانية أثناء سيرهما في الشارع بمدينة بنها دائرة قسم ثاني.

وترجع أوراق القضية عندما تلقى مأمور قسم ثاني بنها بلاغا من "طبيبة وصيدلانية" بقيام مدرس بالتحرش بهما وهتك عرض أحدهما أثناء سيره بصحبة اثنين آخرين زملائه في أحد الشوارع بمدينة بنها بمحافظة القليوبية.

تم إخطار مديرية أمن القليوبية فانتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة وتبين أنه أثناء سير " الطبية والصيدلانية " في أحد الشوارع عقب شراءهما كوبين نسكافيه وسارتا في الشارع فجأة من وراءهما  المتهم " مدرس " وبصحبته اثنان آخران وقام الاول بالقاء كلام خارج عليهما وقال للمجنى عليها الاولى كلام يخدش الحياء وفجأة قام بإمساكها من منطقة حساسة في جسدها فصرخت وقامت بالقاء كوب النسكافية فى وجهه فأسرع هاربًا عقب قيام المارة في الشارع بمحاولة الإمساك به .

رئيس التحرير

وائل لطفي

المعضلة التى يجب أن يحلها وزير التموين

الأكثر قراءة

بوابة التعليم الفني.. رابط الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2022

بالاسم فقط.. نتيجة الدبلومات الفنية 2022 على بوابة التعليم الفنى

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2022 برقم الجلوس عبر بوابة التعليم الفنى

بوابة التعليم الفني| نتيجة شهادة دبلوم صنايع برقم الجلوس 2022

بالاسم.. بوابة مركز المعلومات نتيجة طلاب شهادة الدبلومات الفنية 2022

الآن نتيجة تنسيق رياض الأطفال تجريبي بالرقم القومي 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

تحقيقات حادثة الكلورين في العقبة: قوة الأجهزة الأمنية والثقة والمستقبل

رشا عبدالمنعم

الحب فى زمن الكوليرا

جمال-أسعد

الهوية والمواطنة

إبراهيم داود

الشيخ إمام.. صاحب «مصر يامّا يا بهية» الذى لا يعرفه أحد

ماجد حبته

اجتماع بيروت التشاورى

عبدالوهاب داود

ارفعوا أيديكم عن اللاجئين

لواء. محسن الفحام

صحوة مجتمع

جمال-أسعد

الهوية والمواطنة

صور

افتتاح الرئيس السيسى للقطار الكهربائى ومحطة عدلى منصور

عمليات الإحماء قبل انطلاق مباراة الأهلى وبتروجيت

الأهلى يقدم مدربه الجديد ريكاردو سواريس

محطة تل أبيب

المزيد

لقاء بايدن وتهديدات أمنية.. ما التحديات التي تنتظر «يائير لابيد»؟

اعتزال "نفتالي بينيت" السياسة.. كيف سيؤثر على اليمين الإسرائيلي؟

كيف اعترض الجيش الإسرائيلى هجوم مُسيّرات حزب الله على «كاريش»؟