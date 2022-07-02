الجيش الأوكراني: معارك عنيفة فى «ليسيتشانسك» والمدينة ليست محاصرة

أعلن الجيش الأوكراني اليوم، أن مدينة ليسيتشانشك الواقعة في شرق أوكرانيا وتشهد منذ أيام معارك عنيفة، ليست محاصرة، مناقضا بذلك ما أعلنه انفصاليون يدعمهم الجيش الروسي.

وجاء في تصريح للمتحدث باسم الحرس الوطني الأوكراني رسلان موزيتشوك أن "معارك عنيفة تدور في محيط ليسيتشانسك. لحسن الحظ أن المدينة ليست محاصرة وهي تحت سيطرة الجيش الأوكراني"، نافيا بذلك ما سبق أن أعلنه ممثل للقوات الانفصالية في لوغانسك.

وفي وقت سابق، نددت كييف بـ"ترهيب روسي متعمد" وجددت مطالبتها بالحصول على أنظمة غربية مضادة للصواريخ بعد ضربات دامية في منطقة أوديسا، فيما تواجه القوات الأوكرانية وضعا "صعبا جدا" في ليسيتشانسك المدينة الاستراتيجية في دونباس.