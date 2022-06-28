الثلاثاء 28 يونيو 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

مرتضى منصور يعلن فشل مفاوضات التجديد مع بن شرقى

بن شرقى
بن شرقى
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أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك فشل مفاوضات النادي مع المهاجم المغربي أشرف بن شرقي من أجل التجديد للنادي بعد انتهاء عقده في موسم الصيف الحالي.

 

وقال مرتضى منصور، في فيديو له، إن أعضاء مجلس الإدارة جلسوا مع بن شرقي من أجل تجديد عقده مع الفريق الأبيض ولكن اللاعب رفض، مؤكداً أنه سوف يسافر إلى أحد الأندية الخليجية ولن يلعب في مصر خلال الفترة المقبلة.

 

وتابع: “بن شرقي قالي أنا بحب الزمالك وبعشقه بس أنا مسافر بره مصر وهلعب في الخليج وبالتحديد في قطر أو تركيا لو في مصر مش هلعب غير للزمالك”.

 

واختتم: “إذا كان المصري اللي كان كده وخليناه كده عمال يلعب يمين وشمال وبيهرب من الماتشات بن شرقي لاعب محترف نقوله متشكرين ولا نبوس الأيادي عشان يقعد؟.. أنا مببوسش أيد حد، النادي ما بيتحايلش على حد”.

 

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