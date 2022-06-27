الإثنين 27 يونيو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

شخص مجهول يتحرش بطفلتين أثناء صعود عقار بالخانكة

تحرش
تحرش
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تجرد شخص من مشاعر الإنسانية، وقام بالتحرش بطفلتين أثناء صعودهما الأسانسير الخاص بمسكنهم بدائرة مركز شرطة الخانكة فى القليوبية، حيث لمس أجزاء حساسة بجسدهما، ولاذا بالقرار، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى مدير أمن القليوبية ، إخطارا من رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة، بورود بلاغ من ولي أمر طفلتين يُفيد تعرضهما للتحرش أثناء صعودهم للأسانسير الخاص بمسكنهم بدائرة المركز. 

وأشار ولي الأمر، إلى أن شخص اعترضهما أثناء صعودهم فى الأسانسير، ولمس أجزاء حساسة بجسدهما وتحرش بهما وفر هاربًا، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

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